金州勇士的未來目前充滿極大的不確定性，這不僅關乎如何圍繞史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）打造另一套奪冠陣容，更牽動著總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）的去留。 隨著科爾進入合約最後一年，知名媒體人比爾西蒙斯（Bill Simmons）大膽預測，詹姆斯（LeBron James）是否加盟，將成為科爾續留灣區的關鍵。比爾西蒙斯在他的播客節目中討論到，若勇士能在今夏自由球員市場簽下詹姆斯，這不僅能為柯瑞找來新的爭冠搭檔，也能為科爾未來幾年的執教職位提供保障。西蒙斯預測：「如果（勇士）沒得到詹姆斯）……我認為這就是史蒂夫科爾的終點了。 他可能會選擇休息一年，做點媒體工作，思考是否要繼續執教。」 雖然詹姆斯明年將滿42歲，但他依然具備影響力，且兩人在2024年巴黎奧運合作的成功經驗，讓這對老將組合的威脅性備受期待。儘管科爾帶領勇士奪得四座總冠軍，但他目前的合約將在本賽季結束後到期。 老闆喬拉可布（Joe Lacob）已明確表示，雙方已達成共識，一切續約討論都將推遲到球季結束後再進行，目前專注於當下的賽季。然而，根據《The Ringer》記者羅根莫多克（Logan Murdock）在1月的報導指出，勇士組織內部已有許多人認為這是科爾領軍的最後一年，甚至有多名助理教練已開始觀察聯盟動態，以確保下賽季的工作機會。在勇士目前的陣容結構下，隨著德雷蒙格林（Draymond Green）狀態下滑、吉米巴特勒（Jimmy Butler）長期缺陣、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的傷病問題，以及追求阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的希望逐漸渺茫，詹姆斯似乎成為了延續王朝夢想的最佳選項。若科爾最終離隊，金州勇士可能會在柯瑞職業生涯的最後幾年陷入類似布萊恩（Kobe Bryant）晚期在湖人的重建泥沼。 而詹姆斯的加盟，至少能創造出一個「史詩級謝幕」的機會，讓兩位當代最偉大的傳奇球星聯手衝擊生涯第五冠。