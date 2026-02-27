我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在職業生涯中擁有無數綽號，如「小皇帝」、「詹皇」、「天選之子」。然而，根據他的前隊友伊曼·尚伯特（Iman Shumpert）爆料，詹姆斯現在有了一個更具科技感的頭銜：NBA的「ChatGPT」。曾在克里夫蘭騎士隊與詹姆斯共同征戰4個賽季、並在2016年奪冠的功臣尚伯特，近期在由夏農夏普(Shannon Sharpe)主持的節目《Club Shay Shay》中，詳盡描述了詹姆斯獨一無二的籃球智商。「描述他最好的方式，就是他簡直是ChatGPT，」尚伯特在節目中表示。「你可以問他任何事情，他通通都知道。他了解對方教練、助理教練甚至球員發展團隊。我花了一個月才適應他一直在說X1、X2、X3這些戰術術語，我當時心想：『老兄，快停下來吧。』」現年35歲、曾效力NBA達10個賽季的尚伯特強調，詹姆斯的強大不僅在於記憶戰術，更在於其知識的廣度與深度。詹姆斯能夠精準回憶起對方助教的戰術傾向，記得多年前某種防守佈陣的細節，並在比賽即時發生的瞬間診斷出對手的動作。尚伯特暗示，這種處理資訊的速度與精準度，簡直就像人工智慧在運算。尚伯特也分享了詹姆斯與其他頂尖運動員的不同之處：「大多數比你強的運動員只會給你一個指令，如果做不到，就叫你把球給他；但勒布朗詹姆斯不同，他會給你一條學習曲線，引導你理解比賽。」目前正處於個人第23個NBA賽季的詹姆斯，持續證明他的大腦依然是聯盟中最致命的武器。雖然身體素質會隨著年齡增長而變化，但他對空間感、時機把握以及對對手習性的掌控，依然是他比賽的定海神針。