2026年台日交流賽開打，日本一冠軍福岡軟銀鷹先後面對中信兄弟、中華隊皆取勝，長相詭異的吉祥物「氣球先生（ふうさん）」，場邊各種失控行徑，更收穫不少台灣粉絲，不少人賽後都在Threads上詢問「氣球先生」是誰？實際上，若是前2天有進場應援台日交流賽，肯定都有注意到軟銀鷹應援團隊一個高大的吉祥物「氣球先生」，詭異的身材比例搭配圓弧的臉型、以及那兩顆瞪大的眼睛，堪稱是噁心可愛路線的代表。「氣球先生」也成Threads上關鍵字，不少球迷笑說，「看久很可愛是正常的嗎？」、「行為太白爛了超級好笑」、「為什麼要設計這種吉祥物啦www」「氣球先生」除了外型相當離奇，角色設定上也是團隊的搞怪擔當，昨日他小跑步偷襲想撞飛「哈利鷹」失敗，後續直接撲街倒地，嚇到啦啦隊成員花容失色，在徐若熙MVP受訪時，「氣球先生」也躲在看板後面偷看，搶走不少關注度。至於軟銀為何要設計如此搞怪、甚至扮醜的吉祥物，靈感其實來自於福岡巨蛋知名的「白星噴射熱汽球」。每當軟銀贏球，賽後球迷就會將手中的「白星噴射熱汽球」漂至空中，頓時全場都會飛滿白色汽球，由於這樣的慶祝方式太過經典，讓軟銀球團2015年動心起念把熱汽球具象化，「氣球先生」因而誕生。在他的個人簡介上，也透露最崇拜「白星噴射熱汽球」，希望有朝一日可以跟著熱氣球一起飛往太空。「氣球先生」除了惡搞之外，也相當擅長地板動作，前日跟中信兄弟小翔互動時，還上演一次倒立頭轉，讓全場球迷歡聲雷動。回到日職舞台，「氣球先生」主要會跟其他球團吉祥物PK，與同樣白爛出名的養樂多吉祥物燕九郎，曾在前年於日職場中單挑，可惜「氣球先生」因為行動受限，倒地後無法起身而宣告失敗。直到現在，搜尋「氣球先生」的日文「ふうさん」，跑出的第一個關鍵字就是好恐怖，但就是靠著如此離奇的長相，在台日都收穫高人氣，現在甚至還有家族成員「小氣球先生」一起加入應援，不少球迷都期待軟銀未來持續擴充恐怖又可愛的氣球家族。「氣球先生」表演特技：與小翔互動倒立頭轉：