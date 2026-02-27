我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Netflix《訂閱男友》昨日於首爾舉辦上線記者會，影集將於3月6日於上線。主演Jisoo智秀（左）、徐仁國（右）帶著劇中出現的戀愛粉紅泡泡感出席現場。（圖／Netflix提供）

Netflix全新韓國浪漫喜劇影集《訂閱男友》由BLACKPINK成員Jisoo、徐仁國等人主演，將於3月6日在Netflix上線，昨（26）日搶先於首爾舉辦上線記者會。由於Jisoo過去的作品中，都曾爆出演技差的評價，現場也問到演技相關問題，讓氣氛一度陷入尷尬，所幸Jisoo微笑以高EQ回答，表示自己有跟導演多次溝通，討論怎麼讓自己跟角色更適合，大方態度引發外界大讚。《訂閱男友》在昨日舉辦上線記者會，主演Jisoo、徐仁國與導演金政植皆盛裝出席。由於Jisoo先前出演《新烏托邦》、電影《全知讀者視角》等作品時，都曾傳出演技爭議。因此當天也有人直接問Jisoo相關問題，「Jisoo一直都有在挑戰演技，但也常傳出演技表現令人遺憾的評價，對於這些評價，本人是如何接納？並做了哪些努力去彌補？最後妳希望透過這部作品獲得什麼評價？」超直接提問讓現場氣氛一度陷入尷尬。面對演技問題，Jisoo也抱以微笑，並用EQ回答化解氣氛，「每一部作品都會挑戰多樣角色，為了能在這部作品展現出好的一面，我跟導演見了很多面、討論了很多」，並表示因為這次飾演的角色跟自己年紀差不多，「所以思考了很多，有沒有能像是穿上適合衣服的演技方式」，Jisoo也透露希望觀眾在看時，可以感受到她遇到了適合的作品。除此之外，徐仁國也大讚Jisoo的表現非常可愛又有魅力，「想讓人抱一下她的感覺」，導演也表示Jisoo非常努力。Jisoo在《訂閱男友》中飾演網漫製作人徐未來，是一個工作狂，但卻也卻非常重視生活平衡。徐未來在現實生活中在感情方面不太順遂，決定把戀愛暫時放一旁，卻因一款虛擬戀愛裝置「訂閱男友」，重新打開心房。只要戴上裝置，就能瞬間進入不同戀愛宇宙，可以是校園愛戀、可以是辦公室的曖昧戀情，甚至還有驚險刺激的飛機情境橋段，每一次登入，都是全新心動體驗。Jisoo表示：「當初看到劇本時就被設定，虛擬實境這件事其實沒有那麼遙遠，反而很貼近我們這個世代。徐未來對改變的猶豫、對感情的防備，我都能理解」。她笑說自己其實是宅女體質，能待在家卻體驗不同世界：「老實說，我有點羨慕徐未來可以登入這樣的戀愛世界，也希望觀眾能在徐未來的身上看到屬於自己的影子」。