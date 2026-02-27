我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Mina近日也因身體因素宣布缺席巡演。（圖／Mina IG@mina_sr_my）

韓國女團TWICE巡演《THIS IS FOR》從2025年開跑，去年11月更是首度來台開唱，高雄世運2場門票都被秒殺。不料期間成員卻陸續掛病號，在繼彩瑛、定延、多賢後，Mina也缺席24日的美國費城場，至今已累積4人，讓粉絲擔心3月台北大巨蛋演出是否會只剩5人，怒批JYP娛樂將成員當賺錢工具，直呼根本是「殺人行程」。TWICE經紀公司JYP娛樂日前宣布，Mina健康因素缺席費城演唱會的消息，讓粉絲都非常擔心。而這也是繼彩瑛、定延、多賢後，巡演期間傳出的第4位傷兵。由於《THIS IS FOR》除了3月的台北大巨蛋外，還有多場演出，讓不少人怒批JYP娛樂，直呼這根本是殺人行程。事實上，早在去年10月，彩瑛就率先因血管迷走神經性昏厥暫停活動，並缺席11月的高雄演唱會；接著定延也因身體因素缺席美國鳳凰城的演唱會。本月11日更是再傳出傷兵，多賢因腳踝骨折宣布休息1個月，是否能登上台北大巨蛋舞台仍是未知數。不料近日又傳出Mina缺席演唱會的消息，更是讓粉絲擔憂所有成員的狀況，還擔心下個月大巨蛋演出是否會只剩5人。JYP娛樂在25日宣布Mina因身體因素缺席演唱會消息，先是表示Mina非常想參加演出與粉絲見面，但因身體出問題，需要休息及康復，所以緊急宣布缺席演出。JYP娛樂也承諾會將藝人健康放在最優先，並表示Mina在康復後會馬上歸隊。而彩瑛日前缺席高雄場時，子瑜也在現場向台灣粉絲說明狀況，她轉述彩瑛私下心情，透露對方因無法來台感到相當自責，也多次表達歉意，希望大家能理解她目前以恢復健康為重。子瑜更安慰粉絲，相信彩瑛會很快調養好身體，並親口答應台北場一定會回到舞台與大家再次見面。而目前彩瑛已在1月歸隊，與成員們一起繼續巡演。