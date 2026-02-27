奧克拉荷馬城雷霆隊迎來重磅利多！在因腹部傷勢缺陣超過三周後，當家球星、上屆年度MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已正式被移出傷病名單，預計將於本周六對陣丹佛金塊隊的比賽中重返賽場。這項消息不僅提振了雷霆隊近期因傷病困擾而略微下滑的戰績，也讓競爭激烈的MVP爭奪戰更趨白熱化。
關鍵回歸！SGA挑戰「65場規定」
根據ESPN記者Tim MacMahon報導，SGA在連續缺席9場比賽後已獲准復出。在本賽季剩餘的時間裡，SGA在MVP競爭中面臨「65場規定」的嚴峻考驗。截至目前，他已累計缺席11場比賽（包含季初的2場與近期因腹部拉傷缺席的9場），這意味著在剩餘賽程中，他最多只能再缺席6場比賽，否則將失去角逐賽季個人獎項的資格。
在2月初受傷前，SGA正打出頂級水準的賽季，場均貢獻31.8分、4.4籃板及6.4助攻，投籃命中率高達55.4%。儘管因傷缺陣近一個月，他依然是MVP得獎的大熱門。考量到長時間未出賽，外界預計他在復出首戰可能會面臨時間限制，上場時間可能從原先場均33.3分鐘調整至大約20至25分鐘左右。
雷霆傷病潮未退 SGA領軍力抗馬刺威脅
雖然MVP的回歸令球迷振奮，但雷霆隊的傷病名單依然冗長。主力前鋒「J-Dub」傑倫威廉斯（Jalen Williams）因腿筋傷勢預計仍將缺席至少一週，本季目前僅出賽25場。此外，米契爾（Ajay Mitchell）、卡爾森（Branden Carlson）與索伯（Thomas Sorber）也確定缺席對陣金塊的賽事。而包括霍姆葛倫（Chet Holmgren）、卡魯索（Alex Caruso）與哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）在內的多名主力，目前出賽狀態仍不明朗。
隨著SGA重披戰袍，雷霆隊將全力發起衝刺，試圖守住西區第一的寶座，目前該席位正受到聖安東尼奧馬刺隊的強力挑戰。
消息來源：Tim MacMahon
