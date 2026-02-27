我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧自爆運動完被搭訕要IG。（圖／家寧Threads@chianing_baby）

網紅家寧和前男友Andy老師因「眾量級」頻道收益問題對簿公堂，官司目前仍在持續中，但家寧仍繼續經營個人社群，昨（26）日還發文透露自己運動完後，竟在非常邋遢的狀態下被一名男性搭訕，還沿路追問她IG，讓最近在實施控糖挑戰的她，笑喊「這就是控糖的另外一種福利嗎」。家寧與Andy風波持續延燒，但她仍雷打不動的繼續更新社群與粉絲互動。而昨日正在控糖挑戰的家寧，發文透露自己運動完，戴著帽子、口罩，以非常邋遢的模樣被搭訕，「竟然被小哥哥沿路追上來問IG，他說我走太快了，戴著耳機完全沒聽到他在叫我」，讓她忍不住笑喊：「這就是控糖的另外一種福利嗎？原來腳步變輕盈是真的」。家寧2024年分手Andy後，眾量級頻道收益分帳問題被搬上檯面。Andy去年3月拍片指控指家寧與家寧的父母、妹妹掌控頻道收益，他負責拍攝、剪輯、腳本策畫卻只領到不合比例的月薪，此事掀起大眾關注。Andy後續也找律師正式提出告訴，指控家寧一家侵占4300萬元，家寧母親被依業務侵占、背信罪起訴、父親與妹妹則是逃漏稅共犯，至於家寧本人則依妨害電腦使用罪起訴。而在事件爆發後，多數網友都選擇站在Andy那邊，因此家寧每次發文，都會出現許多酸民的留言。日前她在IG發出新年願景，PO出雙手合十站在廟前拜拜祈禱的美照，並打了許多祝福語，但依然未能獲得網友認同。許多人看到後都直接開酸家寧欠錢不還，紛紛留言：「新的一年！希望能夠解說如何做帳」、「有沒有偷偷拜拜說能打贏官司？」、「如果欠人家錢不還，在民俗中…..運氣不會好」、「欠錢怎麼可以欠過年」、「神明知道你騙錢不還嗎」、「還帳本比你拜拜實際，欠錢欠過年會衰」、「神明可是不會保佑貪財之人喔」。