洛杉磯快艇今（27）日宣布，陣中當家球星雷納德（Kawhi Leonard）因腳踝傷勢，確定缺席今日對上明尼蘇達灰狼的比賽，本場比賽也將成為雷納德本季缺陣的第14場比賽，若再缺席3場比賽，雷納德將會失去入選NBA最佳陣容以及其他獎項的評選資格。
根據《The Athletic》負責快艇報導的記者莫瑞（Law Murray）指出，雷納德與柯林斯（John Collins）都將在今晚的比賽缺席，柯林斯遭遇頭部重擊、頸部痠痛與頭部撕裂傷，將獲得9天的休息時間，雷納德則獲得將近一週的休息時間。
快艇將在3月迎來18場比賽的密集賽程，其中還包含4組背靠背比賽，因此這段時間也將成為兩人近期能夠真正獲得休息的最後機會。快艇自2019年夏天成功延攬雷納德後，一度被視為總冠軍熱門。然而七個賽季以來，球隊始終未能闖進NBA總決賽，與預期仍有落差。
本季雷納德在出賽44場比賽中，場均繳出28分、6.4籃板、3.7助攻與2抄截，投籃命中率49.4%，三分球命中率38.1%，依然維持頂尖水準。不過在例行賽進入後段、賽程強度大幅提升之際，雷納德能否維持健康狀態出賽，將成為快艇本季能夠走多遠的關鍵。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇將在3月迎來18場比賽的密集賽程，其中還包含4組背靠背比賽，因此這段時間也將成為兩人近期能夠真正獲得休息的最後機會。快艇自2019年夏天成功延攬雷納德後，一度被視為總冠軍熱門。然而七個賽季以來，球隊始終未能闖進NBA總決賽，與預期仍有落差。
本季雷納德在出賽44場比賽中，場均繳出28分、6.4籃板、3.7助攻與2抄截，投籃命中率49.4%，三分球命中率38.1%，依然維持頂尖水準。不過在例行賽進入後段、賽程強度大幅提升之際，雷納德能否維持健康狀態出賽，將成為快艇本季能夠走多遠的關鍵。
資料來源：《The Sporting News》