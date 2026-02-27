我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本季領取高達5300萬美元（約合新台幣16.5億元）年薪、身為球隊第一高薪球員的唐斯，整場比賽僅有5次出手記錄。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊近期表現陷入掙扎，特別是在本周三慘敗給克里夫蘭騎士隊的比賽後，球隊體系與球員磨合問題再次浮上檯面。前NBA美國職籃（National Basketball Association）年度最佳教練薩姆米契爾（Sam Mitchell）對此感到不解，並將矛頭直指尼克總教練麥克布朗（Mike Brown），認為其戰術僵化，未能妥善利用明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的優勢。在對陣騎士隊的慘烈失利中，尼克隊進攻端顯得支離破碎，全隊投籃命中率僅40.7%，三分球命中率更低至27.0%。然而，最令外界震驚的數據是，本季領取高達5300萬美元（約合新台幣16.5億元）年薪、身為球隊第一高薪球員的唐斯，整場比賽僅有5次出手記錄。雖然唐斯這5投全中攻下14分，但如此低下的進攻參與度，顯露了他在體系中被孤立的現狀。唐斯本季投籃命中率降至生涯新低的47.7%，場均20.0分更是除了新秀賽季外的最低紀錄。曾在唐斯新秀賽季執教過他的米契爾，目前身為Sirius XM NBA電台分析師，他在週三公開批評麥克布朗教練失職。米契爾認為，教練不應強迫球員去適應死板的體系，而是應該調整體系來發揮球員長處。「教練的職責是定位球員、凸顯優勢並掩蓋缺點，直到缺點轉化為優勢，」米契爾表示，「我的工作是透過比賽計畫幫助球員不被暴露在短處中，而不是僅僅說『他做不到』。」 他認為布朗目前正試圖強行讓唐斯適應尼克的新進攻體系，而非針對這位全能中鋒進行戰術微調。面對外界的批評與戰術體系的質疑，唐斯本人則顯得較為克制。他在賽後表示，球隊目前仍在「嘗試搞清楚一切」，並處於學習新系統細節的磨合期。「我知道在紐約，每個人都想要看到現成的成品，追求即時的滿足感，但這仍是一個持續進展的過程，」唐斯說道。隨著季後賽腳步逼近，尼克隊是否能及時調整戰術，讓這位5300萬美金身價的核心發揮應有戰力，將是決定球季走向的關鍵。