▲自柯瑞受傷後，勇士隊僅取得4勝5敗的成績。數據顯示，格林在場的8場比賽中，球隊戰績僅為2勝6敗。（圖／美聯社／達志影像）

隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，金州勇士隊正面臨王朝時代以來最令人不安的討論。在柯瑞不在場的情況下，明星前鋒格林（Draymond Green）的場上作用受到質疑，而39歲老將霍福德（Al Horford）的強勢表現，讓球隊可能被迫對這位四冠功臣做出轉任替補的痛苦決定。自柯瑞受傷後，勇士隊僅取得4勝5敗的成績。數據顯示，格林在場的8場比賽中，球隊戰績僅為2勝6敗；反觀最近兩場戰勝金塊與灰熊的比賽，格林皆因背傷缺陣，球隊卻打出流暢進攻。在失去柯瑞強大吸怪能力的掩護下，格林的進攻局限性無所遁形。對手不再忌憚他的傳球，而是拉開防守空間，大膽誘使他自行出手或持球進攻。此外，格林的投籃表現也大幅下滑，三分命中率從10月的43.5%慘跌至1月的28.6%。更致命的是，他的場均失誤達2.7次，在全隊使用率極低的情況下，此數據顯得極為沉重。相較於格林的掙扎，39歲的霍福德（Al Horford）展現了高效影響力。在過去兩場勝利中，霍福德代替格林先發，場均貢獻16.0分、5.0助攻，且三分球命中率高達61.5%。比起格林本季累積的-7正負值，霍福德高達+23的數據優勢，顯示他能拉開空間、維持球權移動且不佔用過多球權的球風，正是目前缺乏柯瑞的勇士隊所急需的良藥。霍福德價值大於格林？或許無須這麼武斷，格林防守上擔任「Roamer」的價值，還有其進攻端和柯瑞配合的默契、處理局部4打3優勢時能力，都是勇士不可或缺的能力。但他確實不斷在退化，隨著勇士戰術開始簡化，他的作用開始變得有些單一，可能確實需要一些針對性的調度幫助他重新找回效力，《The Athletic》勇士記者弗里德爾（Nick Friedell）直言，格林現在最適合的角色應是「超級替補」，每場比賽出賽18至20分鐘，在需要時提供防守能量。弗里德爾認為，數據與實戰觀感都證明，勇士在格林減少上場時間的情況下表現更好。總教練柯爾（Steve Kerr）也坦承：「在沒有柯瑞的情況下，比賽變得完全不同，格林受到的影響比任何人都大。」 柯爾證實，內部已與格林針對「從板凳出發」的可能性進行過溝通，並將其定位為「戰略進化」而非降級。弗里德爾補充，格林本人似乎對此持開放態度，但要執行這項大膽調動，仍需要整個更衣室的認同與配合。