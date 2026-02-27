本賽季的猶他爵士正陷入一場擺爛的泥淖。截至目前，爵士已有21場比賽輸球分差超過15分，這個數字甚至比他們整季的總勝場數還要多。，爵士本季多次遭遇慘案，最大分差甚至達到45分，距離慘敗50分的慘劇僅一步之遙，爵士總教練哈迪（Will Hardy）近期也批評爵士球員的職業態度「出了問題」
在本週二以20分之差敗給休士頓火箭後，哈迪在賽後簡報中展現了極大的挫折感。他對球員的職業態度與求勝心提出嚴厲要求，這不僅僅是針對每場比賽的心態，更像是在對球員進行下一賽季的「留任面試」。
事實上，哈迪也坦承他正在觀察誰能留在球隊的未來藍圖中。他直言，球隊在籃框附近的防守對抗性極差，整體而言始終無法冷靜下來。他強調，團隊的對抗性必須持續提升，而教練團將會藉此篩選出誰願意投入這份競爭，而誰又不願意。
撇開管理層與球團老闆的佈局不談，爵士在「擁抱擺爛」與「全力贏球」之間存在著一條微妙的界線。展望2026-27賽季，隨著傑克森（Jaren Jackson Jr. ）與凱斯勒（Walker Kessler ）回歸先發，搭配馬卡南（Lauri Markkanen），爵士理應能組成西區最具威脅的前場。再加上二月初起因傷缺陣的潛力新星喬治（Keyonte George），球隊理論上應該要能重新回到競爭行列。
爵士該如何在剩餘賽季中尋求救贖成了一個難題。當球隊的關鍵字在幾個月內從「開發潛力」轉向「競爭季後賽」時，中間會產生一段尷尬的灰色地帶。對於出身於馬刺與塞爾提克贏球文化、隨後被空投到爵士的哈迪來說，這種處境尤為奇特。哈迪表示，他的方針始終如一，他會與球員站在一起，並有責任幫助這些在公眾目光下成長與進步的年輕人渡過難關，共同推動球隊體系前進。
資料來源：《Yahoo Sports》
