效力於芝加哥小熊隊的24歲台美混血好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long），今（27）日針對因左手肘扭傷被迫退出世界棒球經典賽（World Baseball Classic）一事，首度公開內心掙扎。隆恩坦言，雖然極度渴望代表中華隊出賽，但考量到傷勢復原進度與職棒賽季長遠規劃，留在春訓營是目前最正確的決定。
長遠考慮優先 龍恩不捨放棄經典賽
在接受《芝加哥太陽報》記者Maddie Lee報導時，現年24歲的隆恩在受訪時表示：「你必須去思考，什麼才是長期的最佳解決方案？顯然在短期內，我非常想去參加WBC。但在如此緊迫的時間表下，我們更傾向於不強行推動不該勉強的事。」
隆恩在接受MLB官網採訪時說，原本非常期待能首度體驗經典賽，尤其是能進入著名的東京巨蛋比賽。然而，他在上周對陣遊騎兵隊的熱身賽中，因跑者撞擊導致左手肘扭傷，目前揮棒仍有痠痛感。他遺憾地說：「如果要飛越半個地球，卻不確定能否揮棒，甚至得在異地復健，這並不合理。尤其正值準備新球季，完全康復才是最重要的。」
小熊隊教頭力挺 隆恩有望挑戰大聯盟開季名單
小熊隊總教練康索（Craig Counsell）對於龍恩的決定表示支持。由於陣中另一名一壘手奧斯汀（Tyler Austin）因膝蓋手術將缺陣數月，小熊隊目前一壘替補戰力出現空缺，這讓原本預計在小聯盟3A開季的隆恩，獲得了競爭大聯盟開季名單的絕佳機會。
「隆恩有機會進入球隊名單，」康索表示，「即便他最後沒入選，我們也知道他會在3A隨時待命。他在各級小聯盟持續展現穩定的打擊實力，這就是為什麼他能出現在目前的競爭名單中。」
穩健打擊實力受肯定 中華隊痛失混血重砲
隆恩自2023年進入小熊隊系統以來，表現極為穩定，去年在3A愛荷華小熊隊繳出3成05打擊率、20發全壘打及91分打點的優異成績，被大聯盟官網評選為小熊隊農場體系第6大新秀。康索評價他為「全方位的打擊者」，其穩定的擊球品質是其最大特色。
雖然「龍仔」此次無緣披上中華隊戰袍與台灣球迷見面，但若能趁此機會養傷並卡位大聯盟，未來仍可能是中華隊不可或缺的重砲戰力。隆恩也表示，他目前將專注於自己能控制的事，努力在春訓中繳出最好表現。
消息來源：MLB官網、Maddie Lee
