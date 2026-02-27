我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力於小熊隊的24歲好手隆恩，在大聯盟熱身賽中不慎扭傷左手肘，經過醫療評估與職棒生涯規畫，決定不打WBC。（圖／挺悍運動行銷提供）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華代表隊戰力一增一減。備受期待的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）昨晚深夜飛抵桃園機場報到；然而，另一位混血強打「龍仔」隆恩（Jonathon Long）則於昨日正式宣布因手肘傷勢辭退賽事。兩位好手原定在台灣會師，如今僅剩費爾柴德單兵報到，他在得知好友退賽消息後，神情顯得相當複雜。現年29歲的費爾柴德經歷長達15個小時的飛行，於昨晚抵達桃園機場。現場湧入大批球迷接機，費爾柴德展現親民作風，親切為球迷簽名並接受工作人員獻花與台灣隊吉祥物「歐告娃娃」。令人動容的是，費爾柴德下飛機後的第一句話並非寒暄，而是關心原定要一起並肩作戰的隊友，開口便詢問「Where is Jonathon Long？（隆恩到哪了）」。當工作人員告知隆恩因傷勢不樂觀、最終評估結果確定無法參賽後，費爾柴德露出了一言難盡的神情。原本球迷引頸期盼的「台美混血雙箭頭」強打連線，確定無緣在本屆賽事上演。效力於小熊隊的24歲好手隆恩，今日也首度公開內心掙扎。他在大聯盟熱身賽中不慎扭傷左手肘，儘管極度渴望代表中華隊出賽，甚至原本期待在著名的東京巨蛋亮相，但經過醫療評估與職棒生涯規畫，必須做出痛苦決定。「你必須考慮什麼是長遠的最佳解決方案，」隆恩坦言，「如果要飛越半個地球，卻不確定能否揮棒，甚至得在那裡復健，這並不合理。在準備新球季的當下，完全康復才是最重要的。」 由於評估結果並不樂觀，中職已於26日正式宣布龍恩退賽。雖然根據大會規定，美職體系選手無法在今日（27日）台灣隊與日本火腿的交流賽中登場，但費爾柴德今日仍會出現在球場，參與賽前練習與全隊磨合。