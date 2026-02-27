我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴佩霞大女兒謝沛恩（右）宣佈已和帥氣老公登記結婚。（圖／翻攝自謝沛恩IG@aggiemlove）

藝人謝沛恩去年10月接受男友求婚後，今（27）日無預警在個人IG驚喜宣布已經和另一半登記結婚了的喜訊，天菜級超帥老公正面露面，她甜喊：「馬年馬上結婚！」粉絲也都很為她祝福，恭喜她正式邁入人生新階段。回顧去年謝沛恩出席時尚活動時，曾被媒體問及婚期。當時她表示自己個性比較隨性，還沒有認真規劃，僅笑著向大家賣關子：「目前還沒在想這個，我比較簡單，明年也有可能，不曉得，就期待我的Instagram囉！」沒想到事隔近3個月，她果真兌現了當時的承諾，直接透過IG親自向粉絲宣告升格人妻的喜悅。事實上，謝沛恩一家去年底曾面臨不小的低潮。妹妹的另一半Kevin因換心手術失敗不幸在美國病逝，讓全家一度陷入悲傷情緒。母親賴佩霞當時受訪時曾坦言，家裡的氣氛是又哭又笑，全家人聚在一起互相陪伴，以分享過往的美好經驗來度過難關。走過去年的悲歡離合，如今謝沛恩順利步入婚姻，不僅是她個人生命中的大喜事，也為家中帶來了嶄新的氣象與暖流。謝沛恩是知名藝人賴佩霞之女，以演員身分出道，代表作包括《波麗士大人》、《致，第三者》，以其精緻外貌與實力派演技著稱。賴佩霞經歷過2段婚姻，早年與前夫呂向榮育有長女謝沛恩與次女謝沛庭，結束8年婚姻後，於2000年與現任丈夫謝志鴻重組幸福家庭，兩位女兒也因此隨繼父改姓「謝」。在這個重組家庭中，繼子Tony迎娶了名模隋棠，讓賴佩霞多了「隋棠婆婆」身分。次女謝沛庭在2024年與另一半Kevin完婚，家族關係緊密。Kevin在2025年因心臟手術而離世。賴佩霞的丈夫謝志鴻背景也相當顯赫，擁有成大電機系與美國辛辛那堤大學電機工程博士學位。他曾是全友電腦共同創辦人，60歲退休後並未停下腳步，轉而投身創投與生醫科技領域，不僅投資了約5家生技公司，2020年更受學弟洪建中之邀，出任豐康微流體晶片公司董事長，是科技圈響噹噹的人物。