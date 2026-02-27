我是廣告 請繼續往下閱讀

亞歷山大回歸能否找回狀態？ 霍姆格倫能否主宰禁區？ 板凳能否維持火力？

誰能頂替莫瑞？ 約基奇能否扛起球隊？ 板凳火力足夠嗎？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間2月28日進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是奧克拉荷馬主場對上丹佛金塊的比賽。雷霆目前拿下45勝15敗，暫居西區龍頭，金塊則是拿下37勝22敗，暫居西區第4名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。奧克拉荷馬（45勝15敗）vs 丹佛金塊（37勝22敗）比賽地點：Paycom Center（奧克拉荷馬）比賽時間：台灣時間2月28日（六）上午 10：30✅ 雷霆觀戰焦點：戰力穩定、板凳深度厚雷霆隊近況表現依舊強勢，憑藉亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定的MVP級的表現與霍姆格倫（Chet Holmgren）在攻防兩端的統治力，球隊目前穩居西區龍頭。雷霆展現出極高的進攻效率與強悍的團隊防守，年輕陣容的化學反應日益成熟，面對強敵時展現極佳韌性。儘管賽季後半段賽程考驗增加，但雷霆憑藉深厚的板凳深度與精準的戰術執行，被視為今年爭奪西區冠軍的頭號熱門，整體狀態正處於巔峰期。觀戰重點：✅金塊觀戰焦點：約基奇依舊是核心、莫瑞傷病纏身金塊近期表現回穩，儘管二月中旬一度陷入低潮，在九場比賽中吞下六敗，但昨日在主場面對塞爾提克，金塊展現了本季最強悍的防守表現，僅讓對手拿到 84 分，成功終止連敗頹勢。當家球星約基奇（Nikola Jokić）依舊展現 MVP 等級的宰制力，在關鍵戰役繳出30分、12籃板與6助攻的全能數據。雖然控衛莫瑞（Jamal Murray）近期受到傷病與身體不適困擾影響出賽穩定性，但隨著板凳戰力適時發揮，金塊正重新找回衛冕軍的競爭節奏，持續向西區前三名發起衝擊。觀戰重點：雷霆傷兵名單：卡爾森（Branden Carlson）米切爾（Ajay Mitchell）威廉斯（Jalen Williams）索柏（Thomas Sorber）金塊傷兵名單：戈登（Aaron Gordon）莫瑞（Jamal Murray）瓊斯（Spencer Jones）斯特勞瑟（Julian Strawther）皮克特 (Jalen Pickett)華生（Peyton Watson）貝茨 (Tamar Bates)🏀NBA賽程（台灣時間2/28）08:00 騎士VS活塞08:30 塞爾提克VS籃網09:00 公鹿VS尼克09:30 獨行俠VS灰熊10:30 雷霆VS金塊📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台🟡NBA直播哪裡看？2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡電視轉播：緯來體育台 ：08:00 騎士VS活塞、10:30 雷霆VS金塊🟡線上收看：NBA League Pass、Line Today。