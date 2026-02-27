我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德(Stuart Fairchild)在大巨蛋的首次練打，由擁有豐富大聯盟資歷的賢輩陳偉殷親自餵球。（圖／記者陳云茹攝）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊唯一的混血戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日正式與代表隊合流！ 雖然依照大會規定，他無法在今（27）日的台日交流賽中上場，但下午他已現身台北大巨蛋投入訓練，並站上打擊區練打，更驚喜上演了由前大聯盟名投陳偉殷擔任餵球投手的「大聯盟級對決」。費爾柴德(Stuart Fairchild)在大巨蛋的首次練打，由擁有豐富大聯盟資歷的賢輩陳偉殷親自餵球，這幕場景在網路上引發熱烈討論。 許多網友對陳偉殷的投球狀態感到驚艷，紛紛留言：「陳的投球還是這麼高的流暢度，讓人一看再看」、「陳偉殷手腕好巧手」、「這是一球值千金的餵球投手」。費仔笑說：「能夠打他的球很酷，他是用投手投球的方式在投每一顆球。」他也開心見到王建民和陳偉殷兩人的真身，直言兩位主宰賽場很長一段時間，自己看著他們長大。身為現役大聯盟選手，費爾柴德(Stuart Fairchild)的一舉一動都成為焦點。網友對於他的加入多抱持正面評價，不少球迷直言「大聯盟選手就是不一樣」、「又帥又強」。許多網友被他的外貌吸引，打趣表示「費仔好帥，應該會吸引很多女粉」。部分資深球迷則分析其數據，認為其實力大約落在「3A以上、MLB未滿」，與另一位強打張育成不相上下。隆恩退賽 無緣連線費仔很可惜在熱烈的討論中，仍有不少網友對因傷退賽的「龍仔」隆恩（Jonathon Long）感到惋惜，直呼「Long沒一起來真可惜」。 此外，也有細心的球迷擔心費爾柴德剛結束15小時的長途飛行，詢問「體力、時差恢復到位了嗎？」。