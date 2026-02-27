我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（26）日進行到第3天賽事，由日本職棒（NPB）日本火腿鬥士隊交手經典賽中華隊，此役中華隊派出古林睿煬先發面對母隊。火腿隊洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）賽前接受台灣媒體採訪時，開玩笑表示，「他今天是我的敵人，我不認識他，他也不認識我，我知道古林現在和我關係很好，但明天就不好說了，所以我對一切都非常嚴肅。」繼去年的「台日交流賽」，雷耶斯第2度來台獻技，他直言台北是一個很漂亮的城市，「這裡有很多很棒的人，我們在Escon球場就有很多台灣人來幫我們加油，也有很棒的台灣選手，我和古林睿煬、孫易磊、吉力吉撈・鞏冠、張育成都同隊過，他們都是很棒的人，我無需多言，台灣就是一個很棒的國家，充滿著很棒的人。」談到隊友孫易磊，雷耶斯直言天賦非常出眾，「易磊這麼年輕，能力如此出色，讓人印象深刻，我認為他未來大有可為，職業生涯會很成功，無論是在台灣、日本還是大聯盟，他都會表現得很出色。」至於古林睿煬，雷耶斯說，「他是台灣最優秀的投手之一，能和他成為隊友是一種榮幸。感謝火腿隊簽下他，讓他有機會在日本繳出精彩表現。」古林睿煬今日先發交手火腿隊，雷耶斯開玩笑表示，「他今天是我的敵人，我不認識他，他也不認識我。」雷耶斯說，已經準備好要面對古林睿煬，「我已經研究過他了，我在飯店看過他的情蒐影片。我不在乎這是否只是練習賽，我認真對待每一場比賽。每一次打擊對我來說都非常嚴肅。」雷耶斯說，「我知道古林現在和我關係很好，但明天就不好說了，所以我對一切都非常嚴肅。不開玩笑，我是認真要來面對他。」對於孫易磊與古林睿煬將代表中華隊打經典賽，雷耶斯認為對選手來說是莫大的榮幸，「我知道他們會表現得很棒。我信任他們，並祝他們一切順利。祝中華隊在經典賽好運，希望你們表現出色。」