▲BLACKPINK回歸概念海報正式上架。（翻攝自blackpink IG@blackpinkofficial）

南韓女子天團BLACKPINK睽違4年，終於迎來全員合體的新專輯《Deadline》，在（27）今日正式上架。昨日晚間，她們也特別安排了國家級的排場，直接包下位於首爾市中心的韓國國立中央博物館，在深夜舉辦了一場極具視覺張力的專輯試聽會，讓獲得資格的300名幸運粉絲直呼太幸福。根據《The Korea Times》報導，昨晚博物館的常規照明已經熄滅，鋪著大理石的大廳卻湧動著一股安靜而興奮的氣氛。數十名粉絲高舉著手機，螢幕散發出的柔和粉紅光芒照亮了臉龐。他們朝著主走廊的盡頭走去，準備參加由BLACKPINK、博物館與Spotify共同主辦的獨家試聽活動，搶先聽最新的歌曲。整場試聽會最吸睛的亮點，莫過於巧妙地將K-pop流行文化與千年歷史完美融合。在被稱為歷史之路的走廊上，鋪設了一張寫著「BLACKPINK WILL MAKE YOU」的巨大地毯，現場還有位於「廣開土大王碑」數位修復版的特別座位區，這塊石碑是為了紀念高句麗第19代君主所立，是韓國極具代表性的國家文化遺產。這場專屬試聽會共分為6場次，每場僅限50人參與。粉絲們齊聚一堂，演出自播放歌曲〈Jump〉開始，周圍的LED燈柱瞬間隨著視覺效果與節拍閃耀，原本莊嚴肅穆的博物館，變身成充滿未來科技感的沉浸式音樂廳，粉絲們也繼續聆聽了包含〈Go〉、〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxkboy〉，共5首曲目，享受了最頂級的音樂饗宴。沒有抽中專屬試聽會的歌迷也不用灰心，隨著新專輯已於今日下午2點正式發行，特別的聆聽體驗也同步解禁。所有民眾都能在博物館的常規營業時間內，前往大廳專設的聆聽區，親身感受這場歷史與流行碰撞的粉紅派對。