中華隊持續備戰2026年WBC世界棒球經典賽，今（27）日與北海道日本火腿鬥士於大巨蛋進行台日交流賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）剛抵達台灣，上午先出席品牌代言活動，下午就隨隊練打，受訪時吸引媒體大陣仗圍繞，體驗到巨星級待遇，費仔笑說，自己很習慣媒體訪問，但還是第一次看到這麼大規模的聯訪，「從來沒有到這種程度。」費仔昨晚飛行超過14小時，從美國飛到台灣，他對外報平安表示身體目前一切平安，「感覺比想像中好很多，原本覺得會疲憊，實際動起來之後感覺很好，能夠在場上活動真的很棒。」當被問到為中華隊出戰經典賽的期待時，身為大聯盟球員的費仔，展現一如既往地淡定，「壓力只會來自我自己，我只想專心享受比賽，這就是我打棒球的原因，我會盡全力表現，希望讓台灣球迷感到驕傲。」費仔抵台至今，在社群引發全台球迷關注，今早出席品牌活動，文字、媒體大陣仗出動，談到感受到「巨星待遇」，費仔笑說過去有不少媒體訪談經驗，「但從來沒有到這種程度，這完全是另一個等級的關注度，很興奮。」費仔練打時，餵球投手正好是前大聯盟退役強投陳偉殷，費仔笑說，「這不是每天都有機會對到這樣成功的投手。」還透露陳偉殷是用真正投球的方式來餵球，「就像真的在對決一樣，感覺很好。」守備方面，費仔稍早只有進行簡單傳接球，在大聯盟擁有頂級防守的他，自信地說，自己外野3個位置都能防守，「我最熟悉的是中外野，但三個位置都可以，只要教練安排，我就能上場。」