備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日在臺北大巨蛋與日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊進行「台日交流賽」。前大聯盟投手陳偉殷，今日擔任中華隊餵球投手，談到台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）的打擊，陳偉殷說揮棒速度、仰角都很好，「有一點回到以前在美國丟比賽，遇到那種打者的感覺，所以我對他蠻期待的。」陳偉殷今日擔任中華隊賽前打擊練習的餵球投手，他表示，有發現選手的揮棒都還蠻不錯的，「我覺得不管揮棒的速度、力量、擊球點，大家都掌握得蠻好的。只是在比賽中怎麼跟投手周旋這件事情，可能是比較不太一樣。」陳偉殷說，自己唯一能做的，就是在餵球時，近量投到打者的甜蜜點，「當然（實戰）投手就不會想要丟最好的位置給打者打，所以心態不太一樣，調整也會不太一樣。」談到費爾柴德的打擊，陳偉殷說，「我覺得他的揮棒速度、仰角其實都很好，說真的就是他掌握也非常良好。有一點回到以前在美國丟比賽，遇到那種打者的感覺，所以我對他蠻期待的。」陳偉殷指出，費爾柴德不是非常大隻、有力的那一種打者，「身材可能對美國來講算是比較中型，但他揮棒速度其實也蠻Power，蠻期待他在比賽中的表現，對中華隊來講，其實會是一個很大的助力。」費爾柴德在賽前受訪時，透露自己從小看陳偉殷打球長大，陳偉殷聽到後笑說，「沒有那麼老，沒有那麼老！」他說，雙方就是交流，「我覺得以他的狀況來講，非常有機會再看到他上大聯盟。」陳偉殷直言，費爾柴德的守備能力眾所皆知，「然後速度也非常快，像他這種型的野手，對大聯盟來講其實都還蠻需要的，期待他這一次的比賽有很好的表現。」