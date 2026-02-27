我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊持續備戰2026年WBC世界棒球經典賽，今（27）日與北海道日本火腿鬥士於大巨蛋進行台日交流賽，推派旅日強投古林睿煬交手老東家。古林睿煬明顯進入狀態，首局就狂飆156公里速球，連續飆出3K，但次局一上場就被強打郡司裕也打出左外野陽春砲丟分，最終總計用46球投完3局、被打出2支安打、投出5次三振。古林睿煬集訓一開始隨中華隊訓練，後續回歸日本火腿春訓，進行2次Live BP，近日回到中華隊後迎戰老東家，球速、控球比起春訓階段更出色，首局面對水谷瞬、万波中正與洋砲雷耶斯，就猛飆3連K開場。開局威風八面的古林睿煬，想不到第二局上來就被郡司裕也無預警打出左外野陽春砲丟分。所幸後續又用三振化解危機，古林睿煬前2局就送出4次三振。用球數超過35球的古林睿煬進入第三局投球，開局又被敲安上壘，此局球速稍微下降至150公里左右，最後又用變化球三振万波中正，古林睿煬最終用46球投完3局、被打出2支安打、投出5次三振沒有保送，整體狀況調整不俗。