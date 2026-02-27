我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵（左）與羅晨恩（右）謝票會上相擁，看得影迷入戲感動。（圖／記者朱永強攝影）

▲羅晨恩（如圖）在《陽光女子合唱團》中展現大將之風，人氣飆漲。（圖／記者朱永強攝影）

羅晨恩是誰？台南女孩脫穎而出

電影《陽光女子合唱團》票房飆破6.7億，「陽光宇宙」渲染全台，安心亞、陳意涵、鍾欣凌、羅晨恩及導演林孝謙及編劇呂安弦今（27）日於台北大巨蛋出席感恩謝票會，當場陳意涵與羅晨恩重逢相擁，一解在電影中無法見到面的遺憾，陳意涵為對方獨當一面、獻唱〈再見的時候〉感到驕傲，羅晨恩笑著淚流滿面，全場影迷動容。謝票會上，陳意涵與劇中未能相逢的「女兒」羅晨恩相擁，更拿出吉他帶領眾演員獻唱〈再見的時候〉，在場影迷入迷得感動，稍早受訪時，陳意涵分享道感受，「當然很感動，但其實我更感動的是，她第一天在練習彈唱的時候，我們就都陪著她，那時候她很怯場，很緊張，導演一直逼她要在大家面前唱歌，緊張到要掉眼淚。」陳意涵也喊話，看到羅晨恩在這麼多人面前，可以獨當一面、拿著吉他唱歌Solo，十分榮幸，「我跟她說『更感動妳能做到這件事，現在變得那麼堅強』，很感動！」話說到一半，一旁的羅晨恩聽得淚流滿面，哭紅雙眼地與陳意涵直直相視，林孝謙給予強心針：「加油！」羅晨恩再跟陳意涵隔空碰拳，傳遞滿滿勇氣，場面動容不已。羅晨恩今年1月1日剛滿20歲，來自台南，當初試鏡從1200人中脫穎而出，拿到飾演陳意涵18歲女兒的角色，片中，受刑人陳意涵為了治療愛女的眼疾，忍痛將不到2歲的骨肉「芸熙」出養，長大後養母曾愷玹將她改名為「子晴」，片末，子晴在高中社團成果發表會上拿吉他自彈自唱〈幸福在歌唱〉，全劇氛圍達到最高潮。還有，羅晨恩在劇中得知自己的真實身世，看著陳意涵死訊報導，哭到斷腸，場面賺人熱淚，其實彈唱片段全是羅晨恩親自上陣，並非代唱，她為此首次上吉他和歌唱課程，勤練多時才上場拍攝，有觀眾分享，羅晨恩本人在映後座談曾帶著吉他現場清唱一段，歌聲被盛讚已經是可以出唱片的程度，人氣聲量暴漲，後期可為。