2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊後援投手孫易磊，今（27）日面對母隊日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，後援1局失1分，最快球速155公里，不過卻被強襲球擊中小腿提前退場，賽後孫易磊報平安，表示小腿無大礙，也指出此役投球狀態不錯，狀態已經達到9成。此役孫易磊在6局上兩出局一壘有人的情況下登板「拆彈」，他不負眾望，順利抓到該局第3個出局數，不過7局上續投時，孫易磊單局被敲3安失掉1分，還被郡司欲也得強勁滾地球擊中小腿，提前退場休息，總計此意中繼1局失1分，被敲出3安，另外送出2次三振。賽後孫易磊表示小腿無大礙，「腳的部分是有打到肌肉，所以其實沒有太大的感覺。」他指出，此役投球狀況還不錯，「比過滿多次賽，大致上都在掌握之中。」春訓期間都是以先發投手的角色登板，今日卻是擔任拆彈手，孫易磊說，確實是有狀況就會上，跟賽前的比賽計畫差不多，角色的轉換也沒有問題，「因為上去就是丟球，大致上就是把球往本壘板丟，沒有特別說一定要調整得很好再上去。」孫易磊此役球速最快飆出155公里，他認爲無論速球、變化球都掌握的不錯，投球位置上也滿意，「被打到腳那顆球，是比較可惜，稍微投高了一點。」孫易磊指出，目前的狀態已經9成，球速也有在預期之內，「我覺得我的關鍵是在身體變好之後，力量的連結上有點小問題。所以在球季的時候有往這個部分去修正，也感覺到自己有用到增重以後的肌肉感覺。」穿上國家隊球衣交手火腿隊打者，孫易磊感覺比在沖繩的Live BP感覺還要好很多，「他們打起來的感覺也不太好打，蠻好的。」此役先發的古林睿煬同樣在場上飄速，孫易磊表示，「感覺他狀況有變比較好，因為每次Live BP我都在，前幾次其實節奏不在他手上，這次就慢慢看到他有越來越找回自己的感覺。」