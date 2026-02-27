我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日完成前往日本宮崎前的最後一次熱身賽，最終以1：6不敵日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，吞下2連敗。賽後中華隊總教練特別感謝未進入30人名單的遺珠之憾，「他們知道不在名單內，其實很失落，但他們又必須要陪伴著大家，一起把這個任務完成。」曾總強調，明（28）日開始，正選的選手要帶著使命感，替遺珠們爭取榮耀。曾豪駒表示，從1月15日展開集訓到今日打完「台日交流賽」，帶表示是一個階段性的結束，「下個階段的任務要開始，在這整個團隊，我想不管是名單內的，或者是今天結束完之後就要回去母隊的選手，我都非常感謝大家，大家都有自己的故事，以及想要完成的目標。曾總特別感謝今日結束後就要歸隊的遺珠，「他們在這整個過程，知道自己沒有在名單內，其實他們很失落，但是他們又必須要陪伴著大家，一起把這個任務完成。」曾總直言，30人名單內的選手，要帶著感恩的心，「因為有這些選手（遺珠），大家才可以把整個隊形慢慢地去凝聚起來。」曾總認為，希望30人名單內的選手，在明日開始的下個階段，要有使命感，帶著遺珠的渴望與不甘心進去正賽，「他們要去爭取這份想要贏球、想要進去下一個階段、甚至到邁阿密的一個決心，我覺得說這是大家一起努力的。那當然就是希望這些名單外的選手回到母隊，是可以有一個很好的球季，未來去爭取可以再進入中華隊、為台灣棒球而努力的一個階段這樣。」談到宋晟睿遞補進中華隊，曾總表示是賽後才告知選手，「其實我們一直在觀察每一位選手，但也在整個名單出來的時候，都有跟每個選手講要保持好心態，才有辦法去做銜接。」曾總指出，無論是宋晟睿、邱智呈或戴培峰，都知道自己的任務是去支援前面的選手，「這部分當然到最後，我們在決選的過程中，就會去觀察到（宋）晟睿其實在整個狀況也是維持得很好，所以教練團討論後，作出決定。」