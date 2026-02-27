我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊僅在6局下靠著剛加盟西武獅的林安可，從火腿第4任投手福谷手中擊出安打追回1分，最終仍無力反撲。（圖／記者林柏年攝）

備戰2027年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的中華隊，今（27）日在台北大巨蛋與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊進行國際交流賽。由「BIG BOSS」新庄剛志領軍的火腿隊展現強大火力，全場揮出10支安打包含3發全壘打，最終以6：1輕鬆帶走勝利。此役不僅是火腿隊檢驗春訓成果的關鍵戰，也讓日媒與日本網友對火腿隊新球季的戰力充滿信心。火腿隊今日由第4棒郡司裕也率先開砲。雖然首局火腿打線遭到效力於同隊的中華隊先發投手古林睿煬連續投出3次三振，但2局上郡司裕也面對古林敲出陽春砲打破僵局。郡司賽後幽默表示：「昨天吃的小籠包發揮了作用，讓我今天話也說得特別溜。」隨後火腿火力持續發威，4局下第5棒西川遙輝擊出的2分砲，5局下萬波中正再補上一記2分打點全壘打，火腿隊僅用3轟就取得5：0領先。之後再7局下郡司裕也面對同樣效力於火腿隊的中華隊投手孫易磊，擊出強襲內野安打再添1分；孫易磊因腿部被擊中，為保險起見隨即下場休息。火腿隊先發左投細野晴希表現近乎完美，主投3局僅投出1次死球，未被擊出安打、送出3次三振無失分。中華隊僅在6局下靠著剛加盟西武獅的林安可，從火腿第4任投手福谷手中擊出安打追回1分，最終仍無力反撲。日媒《日本體育報》報導此戰，認為火腿隊輕鬆擊敗中華隊，展現出問鼎洋聯冠軍的架勢。日本網友在新聞評論區也反應熱烈，有這樣的留言：「細野、柳川為首的投手群投得非常好，柳川的球威真的非常驚人」、「新庄將西川遙輝重新定位為追求長打的打者，這位監督真的很厲害」、「對手是洋聯前兩名的球隊，台灣不需要覺得丟臉。」「郡司有言必行的表現真的讓人著迷！」