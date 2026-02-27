我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊打線極需透過高強度實戰來找尋節奏，若只能在室內進行實戰投打(Live BP)，可能影響整體調整進度。（圖／記者林柏年攝）

▲經典賽中華隊總教練曾豪駒，在台日交流賽後，特別感謝未進入最終30人名單的選手，希望正選的球員們要帶著使命感進入正賽。（圖／記者林柏年攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，中華隊大軍將於28日下午飛抵日本宮崎進行最後階段備戰。身為日本職棒多支球隊的春訓重鎮，宮崎具備高強度的對戰資源與完善的硬體設施，這裡不僅是球隊調整狀態的第一站，更是中華隊前進東京巨蛋前，最重要的戰力總體檢。本報特派記者已提前抵達宮崎現場，為讀者盤點此次熱身賽不容忽視的三大備戰焦點。短期國際賽中，投手戰力往往是決定勝負的天秤。中華隊抵達宮崎後的首要任務，原是盡速將身體狀態調整到位，並在實戰中驗收對表面較滑的WBC官方用球掌握度。此外，日本球場投手丘的泥土特性與軟硬度與台灣有所不同；若因雨勢過大導致比賽取消，投手群將錯失在戶外實戰適應場地特性的最佳時機，同時如何在缺乏實戰張力的情況下維持投球強度與狀態，將是教練團調度的一大考驗。中華隊陣中不乏強打，但如何將火力最大化，是教練團必須在宮崎解開的方程式。接下來的官辦熱身賽，原是打者們適應日本投手高品質速球與變化球節奏的絕佳舞台。倘若受天候影響無法開打，教練團恐只能倚賴室內打擊練習或實戰投打（Live BP）。如何在缺乏對外高強度實戰的狀況下，尋找能穩定上壘的「開路先鋒」並確立最有效率的得分模式，難度將大幅提升。技術層面之外，心理狀態與環境適應同樣關鍵。從台灣來到初春偏冷且大雨不斷的宮崎，球員的體能調整與抗壓性將面臨最真實的考驗。宮崎移訓是讓球員徹底切換至「戰鬥模式」的催化劑，如今遇上賽程可能大亂的變數，如何在短時間的室內訓練中進入決戰模式，這股無形的「化學效應」，將是中華隊能否在東京巨蛋突圍的隱形關鍵。