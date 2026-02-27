2026世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，中華隊大軍將於28日下午飛抵日本宮崎進行最後階段備戰。身為日本職棒多支球隊的春訓重鎮，宮崎具備高強度的對戰資源與完善的硬體設施，這裡不僅是球隊調整狀態的第一站，更是中華隊前進東京巨蛋前，最重要的戰力總體檢。本報特派記者已提前抵達宮崎現場，為讀者盤點此次熱身賽不容忽視的三大備戰焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
焦點一：投手群的用球適應與狀態維持

短期國際賽中，投手戰力往往是決定勝負的天秤。中華隊抵達宮崎後的首要任務，原是盡速將身體狀態調整到位，並在實戰中驗收對表面較滑的WBC官方用球掌握度。

此外，日本球場投手丘的泥土特性與軟硬度與台灣有所不同；若因雨勢過大導致比賽取消，投手群將錯失在戶外實戰適應場地特性的最佳時機，同時如何在缺乏實戰張力的情況下維持投球強度與狀態，將是教練團調度的一大考驗。

▲中華隊打線極需透過高強度實戰來找尋節奏，若只能在室內進行實戰投打(Live BP)，可能影響整體調整進度。（圖／記者林柏年攝）
▲中華隊打線極需透過高強度實戰來找尋節奏，若只能在室內進行實戰投打(Live BP)，可能影響整體調整進度。（圖／記者林柏年攝）
焦點二：改善貧打狀況！找出最佳化打線

中華隊陣中不乏強打，但如何將火力最大化，是教練團必須在宮崎解開的方程式。接下來的官辦熱身賽，原是打者們適應日本投手高品質速球與變化球節奏的絕佳舞台。

倘若受天候影響無法開打，教練團恐只能倚賴室內打擊練習或實戰投打（Live BP）。如何在缺乏對外高強度實戰的狀況下，尋找能穩定上壘的「開路先鋒」並確立最有效率的得分模式，難度將大幅提升。

焦點三：計畫趕不上變化的氣候考驗

技術層面之外，心理狀態與環境適應同樣關鍵。從台灣來到初春偏冷且大雨不斷的宮崎，球員的體能調整與抗壓性將面臨最真實的考驗。宮崎移訓是讓球員徹底切換至「戰鬥模式」的催化劑，如今遇上賽程可能大亂的變數，如何在短時間的室內訓練中進入決戰模式，這股無形的「化學效應」，將是中華隊能否在東京巨蛋突圍的隱形關鍵。

▲經典賽中華隊總教練曾豪駒，在台日交流賽後，特別感謝未進入最終30人名單的選手，希望正選的球員們要帶著使命感進入正賽。（圖／記者林柏年攝）
▲經典賽中華隊總教練曾豪駒，在台日交流賽後，特別感謝未進入最終30人名單的選手，希望正選的球員們要帶著使命感進入正賽。（圖／記者林柏年攝）

經典賽相關報導：

🔥台日交流賽／徐若熙158KM刷新生涯極速！霸氣喊話：WBC我準備好了

🔥經典賽／徐若熙飆158公里火球！陳傑憲揮空吞K　竟比出「一動作」

🔥經典賽／韓國、澳洲全力抓台灣！晉級名額3搶1　中華隊成夾心餅乾

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽直擊／宮崎暴雨狂炸！中華隊2場熱身賽恐泡湯　備戰面考驗

經典賽前線／宮崎暴雨攪局！中華隊情蒐撲空　日、韓坐擁巨蛋優勢

經典賽攻略／跟著中華隊征戰！宮崎球場交通動線、周邊機能全指南

經典賽直擊／宮崎棒球狂熱！機場化身主場迎中華隊　228啟程備戰