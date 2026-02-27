我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日完成前往日本宮崎前的最後一次熱身賽，最終以1：6不敵日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，吞下2連敗。打線在這2場比賽完全變成「死屍」，2場吞下22K，僅敲出7安、得1分，中華隊總教練曾豪駒直言，2場比賽讓選手提前進入緊繃感，「進去正賽時，才會從容去面對每位對手，最重要的是，每一個人牽著每一個人，讓這團隊繼續前進。」中華隊打線昨日對軟銀吞下8次三振，今日遇到火腿投手群更是被三振14次，2場比賽合計22K，僅敲出7支安打，打線整體狀態堪憂。中華隊總教練曾豪駒賽後坦言，這2站的結果當然不好，「但是在整體過程中，從前一場到這一場，其實有看到選手慢慢地去做改變。」曾總指出，選手們也知道整個比賽其實是很緊繃，「可能進入正賽後，遇到的對手或許會更強。在這裡提前讓選手有這種備戰的緊繃感，進去正賽時，才會從容去面對每位對手，最重要的是，每一個人牽著每一個人，讓這團隊繼續前進。」這2戰打線不振，未來是否會作出安排，曾總說，「從一開始自辦賽的時候，張育成放在第二棒，那他也都是一直維持好的狀況。也有看到陳傑憲其實在這個位置、棒次上慢慢都有去掌握到、可以去發揮的地方。」曾總不諱言，隨著旅美球員的加入，棒次會再做出調整，「進入到正賽，就會以狀況最好的人去做競爭，守備位置其實變動不會太大。後續還有宗哲、灝宇要加入，陣形上面可能再去做調度。」赴日前最後2場熱身賽，中華隊進攻完全沒下達短打戰術，曾總解釋，「因為這2場比賽就是照真正比賽下去做攻擊，分數、出局數的差異性，在那個時間點多做戰術其實對球隊來講，連結節奏是不好的。」曾總說，接下來還有2場官辦熱身賽，若有機會演練，會再去做出設定。