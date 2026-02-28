我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於軟體銀行鷹隊的32歲名將近藤健介，被日媒譽為日本武士隊挑戰世界棒球經典賽連霸不可或缺的「最強打者」。儘管他在去年賽季曾受腰傷困擾，但仍在有限的出場機會中展現強大存在感，助球隊奪下日本第一。日媒透過數據分析指出，近藤健介不僅擁有天才般的打擊感，更在應對國際賽常見的強力速球上，擁有全隊頂尖的數據。近藤健介在2022年以前，多被視為棒子控制能力極佳的巧打者。然而在經歷過2023年WBC後，他在加入軟銀的首個賽季轉向追求長打的風格，以26支全壘打奪下生涯首座全壘打王。最令專家驚嘆的是，近藤在轉型後依然保持極高的打擊精確度。雖然2023年的擊球率（Contact Rate）一度下滑至80.9%，但隨後數值重新攀升，讓他成為兼具「巧打」與「強打」特性的頂尖打者。面對WBC中各國強投投出的剛猛速球，近藤健介展現了驚人的應對能力，他在面對速球系球種時，繳出傑出的3成66打擊率。即便面對球速150km/h以上的投球，打率仍維持在.286，在本次國家隊成員中排名第3。針對近年流行的「高角度火球」，近藤去年在該區域打率高達4成，且在35個打數中就扛出4支全壘打，展現極佳的長打爆發力。除了強大的打擊力，近藤健介優異的選球眼更是球隊的進攻發動機。在上屆WBC中，他擔任第2棒繳出高達.500的上壘率，完美發揮了銜接第3棒大谷翔平的重要角色。他在2023年與2024年連續兩年蟬聯最高上壘率頭銜，是日本隊打線中最穩定的出壘環節。面對本屆可能遭遇的強敵如多明尼加隊（速球平均時速達154.4km/h），近藤健介已在春訓期間開始改良打擊動作，力求提高捕捉「高角度快速球」的機率。