我是廣告 請繼續往下閱讀

前金州勇士隊前鋒喬納森庫明加（Jonathan Kuminga）轉戰亞特蘭大老鷹後，迅速開啟了職業生涯的新篇章。而最能準確總結他目前處境的，莫過於昔日勇士隊友裴頓二世）Gary Payton II）的一個詞。在庫明加為老鷹隊出戰的前兩場比賽展現出爆發性表現後，勇士隊後衛裴頓二世在Instagram上分享了一張出自電影《梅爾吉勃遜之英雄本色》的動圖，上面印著一個醒目的單詞：「自由」（FREEDOM）。這個回應迅速在社交媒體上引發熱議，被視為對庫明加(Jonathan Kuminga)過去在勇士隊長期受限，以及如今在老鷹隊獲得更多揮灑空間的深刻註解。庫明加在日前對陣華盛頓巫師隊的首秀表現驚人。他替補上陣僅24分鐘就砍下全場最高的27分，帶領球隊以119：98大勝對手。這場表現讓他成為老鷹隊史第一位在首秀中出場不到30分鐘，就砍下至少25分的球員。他全場12投9中，三分球4投3中，同時貢獻了7籃板、4助攻與2抄截，繳出完美的攻守全能表現。老鷹隊總教練昆恩史奈德（Quin Snyder）對此表示：「我覺得他非常專注，我知道他一直渴望上場比賽，他對能為這支球隊做出貢獻感到興奮。」庫明加的強勢表現並非曇花一現。在接下來對戰巫師隊的第二場比賽中，他頂替受傷的傑倫強森（Jalen Johnson）先發，再度貢獻17分、9籃板及3助攻，正負值高達+23。總結加盟老鷹隊的前兩場比賽，庫明加場均數據如下：22.0分8.0籃板，投籃命中率67%，三分命中率57%，總正負值+39。裴頓二世的反應之所以引起共鳴，是因為這呼應了庫明加在勇士期間曾因發展受限而感到的挫折。勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在交易後也坦言：「他在發展過程中需要更多犯錯的空間……對我們教練團來說，在努力贏球的同時開發新球員是非常棘手的。」在庫明加看來，這並非對前東家的示威，「每個人都有自己的看法，我真的不在乎別人說什麼，我們在這裡是為了贏下盡可能多的比賽。」