隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，美國權威數據網站《tankathon》近日更新並公布了聯盟30支球隊的剩餘賽程難度。在西區卡位戰進入白熱化的當下，這份名單揭示了各隊晉級之路的艱辛程度，其中金州勇士隊難度排名第12、洛杉磯湖人隊第15、休士頓火箭隊則排在第17。
金塊、雷霆賽程最硬 馬刺有望逆襲
根據數據統計，目前西區排名前兩位的金塊隊與雷霆隊，剩餘賽程難度高居聯盟前二。金塊與雷霆在季末還有3場正面交鋒，這幾場比賽結果將直接決定西區最終排名的走勢。
相比之下，由文班亞馬（Wembanyama）率領、目前正值10連勝巔峰的馬刺隊，剩餘賽程難度排在第16，對手平均勝率僅49.9%。若雷霆在艱難賽程中失足，馬刺完全有機會反超奪下西區第一。
湖人、勇士衝刺季後賽 賽程難度適中
在西區中段的競爭中，兩支人氣球隊湖人與勇士的局勢各異。湖人剩餘難度為15， 球隊目前在西區第3至第6名的競爭中顯露疲態，詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）兩大核心的磨合仍存在明顯問題。若想重返前四，後續2次對陣金塊與2次對陣火箭的關鍵戰將是最後機會。
勇士剩餘賽程難度為12，看似艱難，但實際上與西區頂尖球隊交手次數不多。目前球隊更實際的目標是爭取以西區第7身分進入季後賽以避開雷霆，並利用衝刺階段讓柯瑞（Stephen Curry）與波爾辛吉斯（Porzingis）恢復健康並完成磨合。
火箭、騎士難度簡易 有望逆襲
火箭剩餘賽程難度17，緊隨馬刺之後，目標是保住西區前四。球隊需要解決1號位空缺與投射問題，探花郎謝波德（Sheppard）的成長將成為火箭後段賽程的關鍵點。
騎士剩餘賽程難度27，雖然遭遇哈登（James Harden）拇指骨折缺陣半個月的打擊，但剩餘賽程難度極低，對手整體勝率僅46.7%，這對正衝刺東區前三的騎士而言是極佳的傷病緩衝期。
NBA 30隊剩餘賽程難度排行榜一覽
消息來源：tankathon
|排名
|球隊名稱
|賽程難度(SOS)
|剩餘場次
|1
|丹佛金塊
|.553
|23
|2
|奧克拉荷馬雷霆
|.532
|22
|3
|明尼蘇達灰狼
|.530
|23
|4
|華盛頓巫師
|.527
|25
|5
|曼非斯灰熊
|.518
|25
|6
|印第安那溜馬
|.517
|23
|7
|達拉斯獨行俠
|.517
|25
|8
|布魯克林籃網
|.512
|25
|9
|波士頓塞爾提克
|.511
|24
|10
|費城76人
|.508
|24
|11
|奧蘭多魔術
|.505
|25
|12
|金州勇士
|.504
|23
|13
|芝加哥公牛
|.503
|23
|14
|邁阿密熱火
|.502
|23
|15
|洛杉磯湖人
|.501
|25
|16
|聖安東尼奧馬刺
|.499
|24
|17
|休士頓火箭
|.498
|25
|18
|夏洛特黃蜂
|.498
|23
|19
|猶他爵士
|.495
|24
|20
|底特律活塞
|.495
|25
|21
|鳳凰城太陽
|.494
|23
|22
|密爾瓦基公鹿
|.494
|25
|23
|紐奧良鵜鶘
|.490
|23
|24
|亞特蘭大老鷹
|.490
|22
|25
|多倫多暴龍
|.490
|23
|26
|紐約尼克
|.488
|23
|27
|克里夫蘭騎士
|.468
|22
|28
|洛杉磯快艇
|.463
|25
|29
|沙加緬度國王
|.450
|22
|30
|波特蘭拓荒者
|.430
|23