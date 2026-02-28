隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，美國權威數據網站《tankathon》近日更新並公布了聯盟30支球隊的剩餘賽程難度。在西區卡位戰進入白熱化的當下，這份名單揭示了各隊晉級之路的艱辛程度，其中金州勇士隊難度排名第12、洛杉磯湖人隊第15、休士頓火箭隊則排在第17。

金塊、雷霆賽程最硬　馬刺有望逆襲

根據數據統計，目前西區排名前兩位的金塊隊與雷霆隊，剩餘賽程難度高居聯盟前二。金塊與雷霆在季末還有3場正面交鋒，這幾場比賽結果將直接決定西區最終排名的走勢。

 相比之下，由文班亞馬（Wembanyama）率領、目前正值10連勝巔峰的馬刺隊，剩餘賽程難度排在第16，對手平均勝率僅49.9%。若雷霆在艱難賽程中失足，馬刺完全有機會反超奪下西區第一。

▲根據數據統計，目前西區排名前兩位的金塊隊與雷霆隊，剩餘賽程難度高居聯盟前二。（圖／美聯社／達志影像）
湖人、勇士衝刺季後賽　賽程難度適中

在西區中段的競爭中，兩支人氣球隊湖人與勇士的局勢各異。湖人剩餘難度為15， 球隊目前在西區第3至第6名的競爭中顯露疲態，詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）兩大核心的磨合仍存在明顯問題。若想重返前四，後續2次對陣金塊與2次對陣火箭的關鍵戰將是最後機會。

勇士剩餘賽程難度為12，看似艱難，但實際上與西區頂尖球隊交手次數不多。目前球隊更實際的目標是爭取以西區第7身分進入季後賽以避開雷霆，並利用衝刺階段讓柯瑞（Stephen Curry）與波爾辛吉斯（Porzingis）恢復健康並完成磨合。

▲勇士剩餘賽程難度為12，看似艱難，但實際上與西區頂尖球隊交手次數不多。（圖／美聯社／達志影像）
火箭、騎士難度簡易　有望逆襲

火箭剩餘賽程難度17，緊隨馬刺之後，目標是保住西區前四。球隊需要解決1號位空缺與投射問題，探花郎謝波德（Sheppard）的成長將成為火箭後段賽程的關鍵點。

騎士剩餘賽程難度27，雖然遭遇哈登（James Harden）拇指骨折缺陣半個月的打擊，但剩餘賽程難度極低，對手整體勝率僅46.7%，這對正衝刺東區前三的騎士而言是極佳的傷病緩衝期。

▲火箭剩餘賽程難度17，緊隨馬刺之後，目標是保住西區前四。（圖／美聯社／達志影像）
NBA 30隊剩餘賽程難度排行榜一覽

排名 球隊名稱 賽程難度(SOS) 剩餘場次
1 丹佛金塊 .553 23
2 奧克拉荷馬雷霆 .532 22
3 明尼蘇達灰狼 .530 23
4 華盛頓巫師 .527 25
5 曼非斯灰熊 .518 25
6 印第安那溜馬 .517 23
7 達拉斯獨行俠 .517 25
8 布魯克林籃網 .512 25
9 波士頓塞爾提克 .511 24
10 費城76人 .508 24
11 奧蘭多魔術 .505 25
12 金州勇士 .504 23
13 芝加哥公牛 .503 23
14 邁阿密熱火 .502 23
15 洛杉磯湖人 .501 25
16 聖安東尼奧馬刺 .499 24
17 休士頓火箭 .498 25
18 夏洛特黃蜂 .498 23
19 猶他爵士 .495 24
20 底特律活塞 .495 25
21 鳳凰城太陽 .494 23
22 密爾瓦基公鹿 .494 25
23 紐奧良鵜鶘 .490 23
24 亞特蘭大老鷹 .490 22
25 多倫多暴龍 .490 23
26 紐約尼克 .488 23
27 克里夫蘭騎士 .468 22
28 洛杉磯快艇 .463 25
29 沙加緬度國王 .450 22
30 波特蘭拓荒者 .430 23
消息來源：tankathon 

