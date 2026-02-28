我是廣告 請繼續往下閱讀

▲格林在周六參與了完整練習，總教練科爾（Steve Kerr）預期他能在周日對戰湖人時復出。（圖／美聯社／達志影像）

▲科爾表示波神感覺好多了，目前被列為「出戰成疑（Questionable）」。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊即將在3月1日於主場迎戰洛杉磯湖人，球隊在週五練習後傳來多項傷兵更新。最受關注的是防守核心格林（Draymond Green）預計將重返賽場，而季中強援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的復出進度也亮起綠燈。然而，隨著球隊近期在格林缺陣時打出更佳的進攻流暢度，這位四冠功臣的先發地位正備受質疑。根據《The Athletic》記者Nick Friedell報導，格林在周六參與了完整練習，總教練科爾（Steve Kerr）預期他能在周日對戰湖人時復出。雖然格林的回歸能提供防守強度，但他本季的進攻退步已成為球隊隱憂：格林本季場均僅8.5分，三分命中率在1月暴跌至28.6%。場均失誤達2.7次，在全隊排名第2，僅次於柯瑞（Stephen Curry），但其進攻使用率卻僅排在隊內第14位。數據顯示，當格林不在場時，勇士每100回合進攻能多拿3.7分。Friedell甚至直言，勇士在格林上場時間受限時表現更好，建議讓他轉任「超級替補」。對此科爾並未給出承諾，僅表示會「根據場上情況閱讀比賽」。透過交易從老鷹換來的「波神」波爾辛吉斯，在因病缺席兩場客場比賽後，周六也首度參與了較高強度的練習。科爾表示波神感覺好多了，目前被列為「出戰成疑（Questionable）」。球隊強調波爾辛吉斯的缺陣純屬生病，與先前的阿基里斯腱傷勢無關。他在效力勇士的首場比賽中僅打17分鐘就貢獻12分2阻攻，其護框與拉開空間的能力被視為季後賽的關鍵。儘管兩位大將傳出好消息，勇士最大傷兵依舊無法出戰，柯瑞因跑者膝持續缺陣，最快要到3月2日對戰洛杉磯快艇時才可能復出，目前已確定無緣季末獎項評選。而巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂，賽季提前報銷。目前勇士戰績為31勝28負，暫居西區第8位。