▲據傳唐西奇與里夫斯將持續在詹姆斯耳邊「吹風」，極力說服他繼續留在洛杉磯。（圖／美聯社／達志影像）

▲本季湖人三巨頭在場上的化學反應並不理想，戰績僅維持平庸水準，這也是高層動念想重組陣容的主因。然而，球員間的私人關係依然緊密。（圖／美聯社／達志影像）

根據《Lakers Daily》記者Ashish Mathur報導，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）即將在下個球季成為完全自由球員，儘管洛杉磯湖人高層傳出有意與其分道揚鑣，但球隊新一代雙核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）對此事具有很大的話語權。根據最新消息指出，這兩位未來基石皆希望詹姆斯能留在湖人繼續並肩作戰。報導透露，儘管湖人隊籃球事務總裁佩林卡（Rob Pelinka）與珍妮巴斯（Jeanie Buss）已準備好告別詹姆斯時代，轉而圍繞唐西奇與里夫斯建隊，但這兩位球員對球隊決策具有高度影響力。若唐西奇與里夫斯堅持要詹姆斯回歸，巴斯與佩林卡為了安撫這兩位未來的球隊招牌，極有可能張開雙臂歡迎詹皇續留。據傳唐西奇與里夫斯將持續在詹姆斯耳邊「吹風」，極力說服他繼續留在洛杉磯。本季湖人三巨頭在場上的化學反應並不理想，戰績僅維持平庸水準，這也是高層動念想重組陣容的主因。然而，球員間的私人關係依然緊密。消息人士透露，唐西奇非常享受與這位未來名人堂球星共事的時光，他希望能與詹姆斯「重修舊好」，在戰術上找到更好的共存方式。雖然三人本季在場上顯得有些格格不入，但唐西奇與里夫斯仍堅信，只要詹姆斯不選擇退役，這套陣容在磨合後仍有成功的可能。現年41歲的詹姆斯本季場均仍能繳出21.5分、5.7籃板、7.0助攻的全面數據，投籃命中率高達49.8%。對於追求勝利的他而言，留在湖人是否為最佳選擇仍是未知數。隨著合約即將到期，多支球隊已傳出有意爭取這位四冠傳奇加盟。詹姆斯將在今年夏天面臨職業生涯的重大抉擇：是聽從湖人雙星的召喚留在洛杉磯「再戰一回」，還是轉投他隊追逐冠軍，抑或是直接宣布退役，全球籃球迷都在拭目以待。