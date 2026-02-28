我是廣告 請繼續往下閱讀

▲39歲的老將霍福德（Al Horford）展現了驚人的競爭力。在最近的比賽中，霍福德場均攻下16.0分、5.0助攻、4.0籃板，三分球命中率高達61.5%。（圖／路透／達志影像）

金州勇士目前正努力應對前場球員的健康與輪替問題，但一名曾被外界熱烈討論的人選——克里斯布歇（Chris Boucher），最終確認不會重返灣區。儘管坊間猜測勇士可能利用現有的第15個名額補強禁區深度，但根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel的最新報導，勇士球團目前對簽下這名自由球員中鋒沒有興趣。克里斯布歇與勇士隊確有淵源，他的NBA職業生涯於2017-18賽季在勇士隊起步，隨後在多倫多暴龍隊打出名號。然而，他本賽季的狀態大幅下滑，在與波士頓塞爾提克簽下老將底薪合約後，僅出賽9場，場均貢獻2.3分、2.0籃板，投籃命中率僅32%，三分球命中率更是跌至13.3%。布歇在交易截止日前被送往猶他爵士以減輕稅賦，隨後進入買斷市場。對於勇士而言，這樣的表現顯然不足以讓他們選擇放棄現有的內部深度去進行簽約。勇士隊之所以決定對布歇關閉大門，很大程度源於球隊內部禁區球員的正面發展。儘管克里斯塔普斯波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）近期因病缺陣，德雷蒙德格林（Draymond Green）也受到背部傷勢困擾，但總教練科爾（Steve Kerr）透露，波爾辛吉斯的狀況正在好轉，有望在對陣洛杉磯湖人的比賽中回歸。此外，39歲的老將霍福德（Al Horford）展現了驚人的競爭力。在最近的比賽中，霍福德場均攻下16.0分、5.0助攻、4.0籃板，三分球命中率高達61.5%。二年級中鋒波斯特（Quinten Post）也把握住機會，在擊敗曼菲斯灰熊的比賽中斬獲12分、8籃板與2阻攻，證明自己是可靠的輪替選項。除了現有的名單，勇士隊也正在觀察旗下G League發展聯盟球隊的動向。25歲的中鋒查爾斯貝西（Charles Bassey）在結束與費城76人的10天短約後，重返聖克魯斯勇士隊。他在面對瑞普城混音隊的首場比賽中，便以18投11中的高效率砍下24分、10籃板與2阻攻，展現了強大的禁區宰制力。目前，金州勇士高層傾向繼續信任由格林、波爾辛吉斯、霍福德及波斯特組成的禁區四人組，暫時不考慮從外部自由市場引進新球員。