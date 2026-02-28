我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，被日本隊定為首戰對決台灣先發的洛杉磯道奇球星，於台灣時間今日迎來赴日會合前的最後一場春訓先發。山本全場主投3局送出4次三振，雖然開賽首打席就遭到全壘打狙擊，但隨即展現頂級調整能力，以穩健表現宣告已為3月6日的台日大戰做好準備。山本由伸今日對陣舊金山巨人，一開局控球略顯不穩，面對首名打者阿德梅斯（Willy Adames）時，在滿球數後一顆偏低的曲球被精準鎖定，掃成左中外野方向的首打席全壘打。隨後二局下半，山本雖再被敲出連續安打後失掉第2分，但他在亂流中迅速調整，連飆2次三振化解危機。進入第三局，山本完全找回主宰力，最快球速來到，且四縫線速球與伸卡球的均速皆優於去年平均水準。總計他今日用52球完成3局任務，被敲出5支安打失2分，送出4次三振且沒有投出任何保送。結束這場先發後，山本由伸隨即將動身前往日本大阪與「侍 Japan」會合。對於即將在3月6日東京巨蛋首戰擔任先發投手對決中華隊，山本展現出高度重視。山本由伸受訪時表示：「第一局控球沒能精準掌握，但從第二局中段開始，我找回了把球投到好位置的感覺。」談到台灣，他更感性地說道：日本隊監督井端弘和先前已證實，為了確保衛冕之路旗開得勝，首戰將毫無保留地派出山本由伸掛帥。雖然今日山本有挨轟紀錄，但其末段的穩定度與提升的球速，無疑給了日本隊一劑強心針。隨著山本由伸、大谷翔平等人將相繼歸隊，這支「超豪華版」日本武士隊已進入最後備戰狀態。面對這名大聯盟級王牌，中華隊打線能否延續熱身賽的火力突破重圍，全台球迷都拭目以待。