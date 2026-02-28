我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人近年在第17順位選中的克內希特（Dalton Knecht）與希菲諾（Jalen Hood-Schifino）皆未能打出預期表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人隊今（26）日宣布一項重大人事任命，聘請剛從維吉尼亞大學退役的傳奇教練湯尼班奈特（Tony Bennett）擔任選秀顧問。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊正迎來重大的組織架構變動。隨著前老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）出售球隊，道奇隊老闆馬克沃特（Mark Walter）開始對湖人管理層進行重組。儘管球團對外試圖澄清總管羅伯佩林卡（Rob Pelinka）的地位穩固，但種種跡象顯示，湖人正致力於修正過去多年來被視為「組織性失敗」的關鍵缺陷：球員選拔與新秀開發能力。同時這也象徵新老闆的人馬將進入，巴斯家族恐被邊緣化。在佩林卡領導下，湖人隊的選秀成績單顯得相當掙扎。除了落選秀奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）是少數亮點外，近年在第17順位選中的克內希特（Dalton Knecht）與希菲諾（Jalen Hood-Schifino）皆未能打出預期表現。一名資深經紀人指出，相較於其他球團擁有詳盡的球員數據與特質分析檔案，湖人在這些基礎工作上顯然落後許多。該經紀人甚至將湖人與宿敵塞爾提克對標，指出塞爾提克能將邊緣球員如路克科內特（Luke Kornet）或山姆豪瑟（Sam Hauser）成功轉化為穩定的戰力貢獻者，而湖人卻缺乏這類開發成功的案例。為了翻轉這項弱點，湖人高層將參考洛杉磯道奇隊在MLB建立的卓越開發體系。道奇隊以擅長發掘並培育人才著稱，這正是目前湖人隊最急需的養分。湖人希望在兩個月後的選秀準備期前，建立起更具效率的評估流程，減少過度依賴自由市場簽下高齡老將的不效率建隊方式。此外，湖人已聘請2024年退役的前維吉尼亞大學傳奇教頭湯尼班奈特（Tony Bennett）出任球隊顧問。班奈特在大學籃壇以紀律與紮實的球員培育聞名，他的加入被視為湖人補強人才開發環節的重要一環。儘管佩林卡名義上仍維持總管職位，但隨著顧問團隊的擴張與新老闆導向的專業化改革，湖人過去類似「家族事業」的決策模式正逐漸被邊緣化。面對2025-26賽季可能的戰績動盪，這場前場辦公室的革新，將決定湖人是否能重新找回在現代NBA選秀與開發市場的競爭力。