我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽將開打！台灣有公司老闆砸1千萬帶60多名員工，赴日本看球賽，令網友羨慕。（圖／翻攝自全拓工業臉書）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開打，位在彰化的全拓工業董事長吳崇，砸下逾1000萬元，帶60多名員工前進東京巨蛋，為中華隊加油。這趟豪華應援行程，所有開支老闆全包了，有網友在Threads大讚：「這種公司活該訂單爆單！」全拓工業在臉書粉絲專頁發佈公告，「3/3-3/9 WBC世界棒球經典賽，全拓全員前進東京大巨蛋 Team Taiwan」，整間公司一起到日本看球賽、為中華隊加油，所有開銷由公司埋單，是台灣少見的現象，超狂的員工福利，讓網友湧入留言區表示羨慕，突然變成求職現場。有人留言表示：「幸福企業不是口號！讚！」、「台灣老板的表率」、「請問現在還有職缺嗎？」全拓小編也很誠實地回覆留言：「目前額滿。」網搜起底：不只寵員工，超跑開進校園震撼教育全拓工業主要營業項目為高階車款油封製造，據了解，為了3月3日出發、3月9日返台的行程順利進行，全拓員工在228連續假期全面投入趕工，工作沒停擺，也能安心赴日7天看球賽。