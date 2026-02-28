我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年WBC經典賽宮崎官辦熱身賽，中華隊賽程總覽。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

▲中華隊將於3月2日與3月3日前往日本宮崎展開備戰，分別對戰日本職棒歐力士猛牛二軍以及福岡軟銀鷹二軍。本次中華隊官辦熱身賽場地特別安排在「宮崎SOKKEN球場」。（圖／取自挺悍賽事行銷BrosSports臉書）

2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步近了！中華隊將於3月2日與3月3日前往日本宮崎展開備戰，分別對戰日本職棒歐力士猛牛二軍以及福岡軟銀鷹二軍。本次中華隊官辦熱身賽場地特別安排在「宮崎SOKKEN球場」（宮崎市清武綜合運動公園），這座專業職棒等級的園區，將成為中華隊爭取正式賽晉級的重要前哨站。清武運動公園園區內設施極為完善，目前為日職歐力士猛牛隊的春訓基地。核心場館「SOKKEN體育場」是一座左右翼100公尺、中外野122公尺的天然草皮球場，內野採用日職標準的黑土，可容納約5500名觀眾。除了主場館外，園區內近年整修完成的室內練習空間更是亮點。名為「日向夏圓頂（Hyuganatsu Dome）」的室內練習場擁有50-50公尺的無柱大空間，內部同時設有人工草皮與紅土區域，適合教練團針對投球、守備進行多樣化練習。此外，園區還附設半室外的打擊練習區與室內牛棚，讓中華隊在備戰期間能完全排除天氣干擾，維持最高訓練強度。本次熱身賽除了看中華隊調整狀況，另一大亮點在於「臺灣新星」的同場交手。目前在歐力士隊效力的陳睦衡，以及福岡軟銀鷹隊的張峻瑋，兩位育成投手屆時是否有機會代表所屬球團出戰中華隊，已成為臺灣球迷熱議的話題。在宮崎的這場熱身賽，除了中華隊、澳洲隊與捷克隊在此輪番與日職二軍交手外，日本隊與韓國隊則將在京瓷巨蛋對陣職棒一軍陣容。欲前往宮崎為中華隊加油的球迷需特別留意，SOKKEN球場周邊交通較不便。雖然春訓期間常有特別接駁車，但官辦熱身賽期間可能未提供。球場距離最近的公車站需步行約20分鐘，建議球迷可從JR清武站轉搭計程車（車程約5分鐘），或選擇自駕前往（距離清武IC交流道約5分鐘車程）。中華隊將在3月3日完成宮崎熱身賽賽程，隨後休息一天調整戰力，預計於3月5日正式進攻東京巨蛋，展開2026WBC的正式賽事。