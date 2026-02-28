效力於洛杉磯道奇隊的日本強投山本由伸，於美國時間27日（台灣時間28日）迎來加入日本武士隊前的最後一場大聯盟熱身賽。儘管他在首局遭到首打席全壘打狙擊，但在完成3局失2分、4次三振的投球調整後，他展現出對世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的高度鬥志。根據日本媒體《體育報知》報導，他被問到經典賽將先發對陣中華隊時直言：「令人感到非常期待」。
美國春訓終戰 回穩後展現宰制力
在本場對陣舊金山巨人的熱身賽中，山本由伸首局遭遇亂流，面對首名打者亞達梅斯（Willy Adames），在滿球數下投出的曲球被擊出左外野首打席全壘打。隨後第2局雖因連續長打再失1分，但山本迅速調整狀態，頻頻以拿手的指叉球與速球封鎖對手，最終以52球完成3局投球，送出4次三振，其中37球為好球。
山本由伸賽後坦言：「第1局的控球有些偏差，投得稍微隨性了點，但從第2局中段開始，我找回了實戰的節奏與準星，球路能精準投到想要的位置。」
曾親身感受台灣熱情 力求WBC完美對決
結束美國的調整後，山本由伸即將啟程與日本隊會合，而他的下一場登板預計將是在WBC正式賽對決中華隊。談到即將到來的台日大戰，山本由伸充滿期待地表示：「我真的非常期待那場比賽。我曾有在台灣比賽的經驗，非常了解台灣球迷對棒球是多麼地熱愛，那絕對會是一場氣氛極度熱烈的比賽。」
他進一步強調，為了能在滿場熱情的氛圍中勝出，他會做好萬全準備，在場上傾盡全力爭取勝利。
道奇主帥溫情告別 祝福王牌旗開得勝
道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前也為山本送上祝福：「這是他離開球隊前最後的調整，他在休息室裡展現出一如既往的專注力。我們會非常想念他，希望他能帶著這股動能回到日本隊。」
隨著山本由伸完成美職端的準備工作，球迷們也將目光轉向東京巨蛋。這名身價破億美元的世界級強投，將與台灣打線碰撞出火花，成為本屆WBC小組賽最受矚目的焦點對決。
消息來源：體育報知
我是廣告 請繼續往下閱讀
在本場對陣舊金山巨人的熱身賽中，山本由伸首局遭遇亂流，面對首名打者亞達梅斯（Willy Adames），在滿球數下投出的曲球被擊出左外野首打席全壘打。隨後第2局雖因連續長打再失1分，但山本迅速調整狀態，頻頻以拿手的指叉球與速球封鎖對手，最終以52球完成3局投球，送出4次三振，其中37球為好球。
山本由伸賽後坦言：「第1局的控球有些偏差，投得稍微隨性了點，但從第2局中段開始，我找回了實戰的節奏與準星，球路能精準投到想要的位置。」
結束美國的調整後，山本由伸即將啟程與日本隊會合，而他的下一場登板預計將是在WBC正式賽對決中華隊。談到即將到來的台日大戰，山本由伸充滿期待地表示：「我真的非常期待那場比賽。我曾有在台灣比賽的經驗，非常了解台灣球迷對棒球是多麼地熱愛，那絕對會是一場氣氛極度熱烈的比賽。」
他進一步強調，為了能在滿場熱情的氛圍中勝出，他會做好萬全準備，在場上傾盡全力爭取勝利。
道奇主帥溫情告別 祝福王牌旗開得勝
道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前也為山本送上祝福：「這是他離開球隊前最後的調整，他在休息室裡展現出一如既往的專注力。我們會非常想念他，希望他能帶著這股動能回到日本隊。」
隨著山本由伸完成美職端的準備工作，球迷們也將目光轉向東京巨蛋。這名身價破億美元的世界級強投，將與台灣打線碰撞出火花，成為本屆WBC小組賽最受矚目的焦點對決。