2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入尾聲，年度最有價值球員(MVP)的競爭已進入白熱化階段。目前的領跑者包括雷霆隊的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與丹佛金塊隊的約基奇（Nikola Jokic），但這場激戰卻被NBA實施的「65場出勤規則」投下震撼彈。勇士隊明星球員格林（Draymond Green）近日在個人播客節目《The Draymond Green Show》中，對此規則猛烈開火，直言該政策不僅懲罰了真正受傷的球員，甚至是在變相竄改NBA歷史。
約基奇、亞歷山大MVP競爭陷入「資格危機」
根據聯盟規定，球員若要角逐包含MVP在內的年度獎項，例行賽至少必須出賽65場。目前MVP呼聲最高的亞歷山大，距離出勤下限僅剩6場空間；而三屆MVP得主約基奇的情況更為嚴峻，受傷病影響，他僅剩1場缺席額度，若再缺賽將直接失去獲獎資格。
這種局面讓聯盟陷入尷尬，兩名最強勢的候選人竟可能因傷勢無法角逐最高榮譽。
格林痛批：這是對「輪休」的過度反應
格林在節目中直指，這項規則原本是為了遏止球隊進行「負荷管理」(Load Management)，但最終卻帶來了不可預期的後果。「當初推出這條規則是為了阻止球隊輪休，但我早就說過這會帶來副作用。現在球員因為真正的傷病無法出戰，卻影響了他們的履歷，甚至可能因此拿不到MVP或進不了年度最佳陣容。」
格林更強調，這條規則實際上是在影響NBA歷史評價，卻沒有回溯檢視過去的獲獎者。他舉例道：「如果按現在這條規則，歷史將會完全不同。詹姆斯（LeBron James）在2011-12賽季只打了62場，照樣拿MVP；雷納德（Kawhi Leonard）贏得年度最佳防守球員（DPOY）時也只打了58場；揚尼斯（Giannis Antetokounmpo）在2020年拿下MVP時也只有63場出賽。」
他憤慨地表示：「這更像是對公眾情緒的一種過度反應，因為觀眾抱怨『球星來我們球館卻輪休』。結果現在實施了一條帶來極大不公平的規則，這讓人感到難受。」
MVP爭奪戰 誰能笑到最後？
儘管爭議不斷，目前的MVP賠率與討論仍集中在四名頂尖球星身上。除了亞歷山大與約基奇外，活塞隊的康寧漢（Cade Cunningham）與馬刺隊的文班亞馬（Victor Wembanyama）同樣擁有強大競爭力。
坎寧安因出勤狀況穩定，目前距離失格線尚有11場空間，被視為若前兩者失格後的頭號接班人；而溫班亞馬雖然攻守兩端影響力極大，但同樣受到傷勢困擾，距離失格線僅剩3場。
消息來源：The Draymond Green Show
