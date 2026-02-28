我是廣告 請繼續往下閱讀

場地檔期緊湊：WBC比賽場地（如宮崎市內的球場）與日職球隊的春訓場地共用，檔期早已排滿。



球員保護原則：熱身賽的主要目的是讓投手適應投手丘與球員找回手感，若為了補賽而變更行程，恐會打亂投手的「投一休四」或「投一休五」的節奏，反而增加受傷風險。





移動至室內練習場（BP）： 宮崎當地的球場多半設有大型室內室內練習場。即使無法進行正式對抗賽，打者仍會進行模擬實戰打擊練習（Live BP），由自家人投球供打者觀看球路。



投手室內牛棚（Bullpen Session）： 投手將改在室內牛棚區完成預定的投球局數。雖然少了與打者對決的張力，但教練團會要求投手在牛棚模擬比賽情境（如壘上有人），維持控球感。



戰術演練與影音分析： 利用延賽空檔，召集全隊進行更深入的對手戰術分析，特別是針對首戰日本王牌山本由伸的配球邏輯進行影音模擬。





經典賽（WBC）中華隊，今日頂著細雨飛抵日本宮崎。然而根據氣象預報，宮崎未來數日受低氣壓影響，降雨機率偏高，球迷憂心若原本排定的自辦與官辦熱身賽因雨取消，是否會進行補賽？參考過往三屆 WBC 經典賽經驗，無論是自辦熱身賽或大會官辦熱身賽，。主要原因有二：事實上，國際賽官辦熱身賽受天候影響而取消或裁定結束並非首例。2017年經典賽前夕，古巴國家隊提前抵台於台中洲際球場進行熱身賽，原定2月22日對戰台灣球隊，卻因台中降下大雨導致場地嚴重積水，大會考量到球員安全與古巴隊隔日即需啟程赴韓的緊湊行程，最終決定取消且不補賽；而2013年亞利桑那賽區也曾遭遇稀有雨勢，導致 Salt River Fields 等戶外場地的部分賽事被迫取消，僅有部分重點場次緊急移往具備開闔式屋頂的 Chase Field 才得以順利舉行。此外，2024年世界12強賽前，中華隊與中信兄弟在桃園球場的官辦熱身賽同樣遭遇雨勢，最終僅打完五局便裁定結束。這些案例均顯示，在國際賽正式開打前的衝刺階段，教練團與大會通常會以「保護球員、不打亂投手節奏」為最高原則，一旦遇雨取消通常不予補賽。若本屆經典賽宮崎熱身賽不幸因雨取消，有機會將啟動以下「替代訓練」模式，確保中華隊有足夠的空間進行練習。：面對天候的不確定性，儘管宮崎的豪雨可能打亂實戰節奏，但相信中華隊在完善的應變機制下，依然能利用室內設施維持頂尖狀態。備戰的腳步不會因為這場雨而停歇，反而能讓國手們在開賽前擁有更多深度分析與戰術磨合的時間。距離經典賽開打僅剩最後一里路，不論晴雨，台灣球迷始終是球隊最強大的後盾，期待中華隊能頂住壓力、突破困境，在東京巨蛋揮出令全國驕傲的致勝一擊。讓我們一起為正在宮崎奮戰的台灣男兒加油！