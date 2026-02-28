我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊出發！前往日本參與2026世界棒球經典賽。（圖／記者林柏年攝影）

2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日開打！台灣英雄們將在預賽依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等隊伍。為了讓全台球迷零時差感受賽事的震撼，各縣市已陸續規劃戶外大螢幕轉播與熱血應援活動。《NOWNEWS今日新聞》特別為讀者整理全台各地的直播與應援活動資訊，快揪親朋好友一起走出家門，掌握最新消息，用最熱情的吶喊聲，成為台灣隊最強大的後盾。