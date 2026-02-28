2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日開打！台灣英雄們將在預賽依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等隊伍。為了讓全台球迷零時差感受賽事的震撼，各縣市已陸續規劃戶外大螢幕轉播與熱血應援活動。《NOWNEWS今日新聞》特別為讀者整理全台各地的直播與應援活動資訊，快揪親朋好友一起走出家門，掌握最新消息，用最熱情的吶喊聲，成為台灣隊最強大的後盾。

▲中華隊出發！前往日本參與2026世界棒球經典賽。（圖／記者林柏年攝影）
以下為全台縣市轉播經典賽時間地點一覽（不斷更新）

台北市（暫無）

新北市（暫無）

桃園市（暫無）


⚾台中市

地點：台中市府前廣場（台中市西屯區台灣大道三段99）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

其他：現場有市集、美食攤，打卡可抽「2026台日棒球國際交流賽」門票

更多資訊：台中市政府運動局


⚾台南市

地點：永華市政中心西側廣場（安平區永華路二段6號）、新營南瀛綠都心公園（台南市新營區民治路36號）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

更多資訊：黃偉哲臉書


新竹縣（暫無）


⚾苗栗縣

地點：苗栗縣政府第一辦公大樓大廳（苗栗市縣府路100號）

時間：3/6（五）18:00 台灣 vs 日本／17:30（開放入場）

其他：現場準備點心、爆米花及限量加油棒，發送完畢為止

更多資訊：苗栗縣政府臉書


⚾彰化縣

地點：彰化縣立美術館前廣場（彰化市卦山路3號） 

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

地點：和美鎮公所前廣場（彰化縣和美鎮鹿和路六段337號）

時間：
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

更多資訊：和美鎮長林庚壬臉書


⚾南投縣

場地： 日月潭伊達邵碼頭廣場（鄰近南投縣魚池鄉日月村文化街127號）

時間： 2026 / 03 / 06 (五) 18:00 正式直播

更多資訊：日月潭國家風景管理處臉書
 

⚾雲林縣

地點：雲林縣政府大禮堂（雲林縣斗六市雲林路二段515 號）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

地點：虎尾鎮公有圓環停車場（雲林縣虎尾鎮和平路40號）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國


嘉義縣（暫無）

屏東縣（暫無）

宜蘭縣（暫無）


⚾花蓮縣

地點：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

其他：現場有市集、民眾穿棒球相關服飾可兌換小點心每場次限量50份，提供應援加油棒、野餐墊

更多資訊：花蓮市公所


台東縣（暫無）

澎湖縣（暫無）

金門縣（暫無）


基隆市（暫無）

新竹市（暫無）


⚾嘉義市

地點：嘉義市中正公園（嘉義市西區忠義街165號）

時間：

3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國

其他：送打卡應援禮，包括國旗紋身貼紙、應援毛巾、加油棒、飲料等

更多資訊：嘉義縣政府教育處


