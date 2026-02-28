我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人隊新一代進攻引擎唐西奇（Luka Doncic）持續在2025-26賽季刷新球迷的認知。今日美國專業數據媒體《StatMuse》晒出唐西奇本賽季至今的恐怖數據，各項指標皆位居聯盟頂尖，更寫下自傳奇球星科比（Kobe Bryant）在2006年繳出場均35.4分之後，湖人球員所能寫下的最高場均得分紀錄根據StatMuse公布的最新數據，唐西奇本賽季的場均表現已進入「史詩級」討論範圍：唐西奇不僅在得分端展現無人能擋的破壞力，場均投進3.7記三分球更證明了他外線火力的進化；同時身兼全聯盟第三的助攻好手，顯示他一人就能撐起紫金軍團整體的進攻體系。值得注意的是，唐西奇本季的成績，是自 2005-06 賽季「黑曼巴」科比繳出場均35.4分之後，湖人球員所能寫下的最高場均得分紀錄。這也意味著即使是過去幾年的詹姆斯（LeBron James）或戴維斯（Anthony Davis），也未曾在得分產量上達到如此驚人的高度。這項紀錄的達成，象徵著唐西奇已正式接過紫金軍團的進攻大旗。在詹姆斯轉型為更多防守與策應角色的當下，唐西奇的個人能力讓湖人在失去戴維斯後，依然能維持在西區季後賽競爭者的行列。目前湖人以34勝23敗暫居西區第6，唐西奇與詹姆斯的「雙核心」默契正處於巔峰期。對於唐西奇目前的火燙表現，總教練與隊友皆給予極高評價。外界分析指出，若唐西奇能維持目前的得分與助攻產量直至例行賽結束，說明了湖人隊在重建與奪冠天平間找到了完美的接班人。而唐西奇