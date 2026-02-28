我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的先發輪值在開季前傳出不安消息。根據美媒報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於27日（台灣時間28日）對陣舊金山巨人的賽前透露，陣中左投史奈爾（Blake Snell）目前調整進度緩慢，極大機率將缺席新賽季的開幕戰。羅伯斯表示，對於一名先發投手而言，進入例行賽前的最低調整標準必須達到4局、60球，理想狀態則是5局、75球。然而以史奈爾目前的恢復節奏來看，羅伯斯直言：「要在開幕前達到這個門檻，恐怕有點困難。」這名曾簽下5年總額1億8200萬美元天價合約的強投，自加盟道奇後便因傷勢起伏備受關注。史奈爾在今年2月初的球迷感謝祭曾坦承，他的左肩狀況「從未感受到百分之百恢復」，與職業生涯巔峰時期的狀態仍有落差。儘管復健過程正在推進，史奈爾近期在平地投球已能達到86-87英里（約138-140公里），且本人表示體感相當輕鬆，接下來將逐步增加傳接球距離並移往投手丘進行調整。但由於去年例行賽僅出賽11場，且世界大賽期間防禦率高達6.92，道奇球團對其傷勢採取更為謹慎的物理治療與慢節奏調整。MLB官網記者陳Sonja Chen也對此分析，依照目前的時程表，史奈爾進入開幕戰名單的可能性極低。隨著史奈爾確定進度落後，道奇隊的先發輪值厚度將面臨考驗。在山本由伸與大谷翔平帶領的明星陣容中，史奈爾原被預期是關鍵的左投戰力，如今開季缺陣，勢必考驗球團對二線投手的調度與填補能力。