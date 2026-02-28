我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（左）媽媽質問陳漢典（中）：「你都娶我女兒了，為什麼還選別人漂亮？」（圖／TVBS提供）

陳漢典告白曾莞婷！Lulu媽媽不爽質問超尷尬

▲YouTuber雙胞胎展榮（前排右2）、展瑞（前排右1）與Lulu互動火花四射。（圖／TVBS提供）

▲梁赫群（中）登上《明星製作公司》，曾莞婷笑稱想跟對方絕交。（圖／TVBS提供）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）及曾莞婷等主持TVBS實境節目《明星製作公司》話題不斷，最新一集錄影Lulu當場翻出老公陳漢典舊帳，透露先前記者會對方當著自己面前「選曾莞婷最漂亮」，自己媽媽特地開視訊質問陳漢典：「你都娶我女兒了，為什麼還選別人漂亮？」尷尬場面令全場笑爆。最新一集《明星製作公司》邀請YouTuber雙胞胎展榮、展瑞，展瑞建議陳漢典、Lulu可以多分享夫妻生活增加流量，Lulu自嘲就算穿清涼也沒人想看，曾莞婷立刻補一句：「至少老公會訂閱吧！」沒想到Lulu當場翻出舊帳，透露先前記者會陳漢典當著Lulu面前選曾莞婷最漂亮，媽媽還特地視訊質問陳漢典：「你都娶我女兒了，為什麼還選別人漂亮？」婚姻關係搬上檯面，讓現場笑聲不斷！另外，電視獨家版則邀請到梁赫群擔任幕後工作評審老師，在聽完6人的企劃報告後，梁赫群語帶笑意總結：「我有一句話想送給大家，6位真的非常適合繼續待在幕前」，幽默口吻笑歪現場一片。梁赫群也點名曾莞婷，指定挑戰最辛苦的導演職務，曾莞婷得知結果後崩潰笑說：「我覺得差不多可以跟他絕交了，本來以為會安排輕鬆一點的工作，沒想到給我最累的，我完蛋了，好日子沒了！」《明星製作公司》每週六晚間8點於TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台播出，晚間10點於MOD／Hami Video影劇館+上架更新，並於每週日晚間8點在TVBS精采台播出，詳情請鎖定《明星製作公司》官方社群。