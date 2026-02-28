我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞今（28）日在主場迎戰克里夫蘭騎士，雙方上演了一場血戰至延長賽的激鬥。儘管陣中王牌康寧漢（Cade Cunningham）於關鍵時刻六犯離場，但憑藉著中鋒杜倫（Jalen Duren）狂砍33分、16籃板的統治級表現，活塞最終以122：119險勝騎士，順利收下2連勝，並以全聯盟最高的勝率穩坐龍頭寶座。本場比賽騎士隊哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）持續因傷缺陣，但騎士在開賽之初展現強大火力，莫布利（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）聯手統治禁區，一度取得13分領先。然而活塞隊在第二、三節展開反撲，康寧漢展現全能身手，搭配杜倫在籃下的強勢補籃，在第三節結束時成功以85：84反超比分。第四節進入白熱化，騎士靠著梅里爾（Sam Merrill)與施羅德（Dennis Schröder）的外線火力奪回領先。但在比賽倒數階段，場上局勢瞬息萬變：活塞核心康寧漢因六犯提前畢業，隨後騎士禁區神柱艾倫也領到第六犯下場。活塞詹金斯（Daniss Jenkins)在最後關頭頂住壓力，三罰全中將比賽強行拖入延長賽。進入延長賽後，杜倫接管比賽，與詹金斯聯手打出6：0攻勢奠定勝基。騎士雖有施羅德試圖反擊，但關鍵時刻發生失誤，且團隊外線連續投射不中。最終活塞哈里斯（Tobias Harris）投進穩住勝果的中距離，騎士則在最後追平三分球失手後，以3分之差飲恨。活塞隊中鋒杜倫33分16籃板3阻攻、康寧漢25分10籃板7助攻（六犯）、奧薩爾（Ausar Thompson）斬獲18分7籃板。騎士隊方面，艾倫25分9籃板（六犯）、莫布利23分12籃板4阻攻、梅里爾20分。