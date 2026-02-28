我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（28）日上演東區對決，波士頓塞爾提克在主場迎戰背靠背出賽的布魯克林籃網。儘管核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣，但塞爾提克憑藉著布朗（Jaylen Brown）得到28分7籃板9助攻，與武切維奇（Nikola Vucevic）28分11籃板的強大火力，全場狂轟148分，最終以148：111大勝籃網。塞爾提克不僅鞏固了東區第二的排位，更送給籃網慘澹的7連敗。比賽首節，塞爾提克展現極高效率，單節20投14中，其中三分球6投全中，武切維奇單節砍下10分、5籃板，率隊取得35：32領先。次節籃網一度追至2分差，但布朗隨即爆發單節獨得12分，帶領綠衫軍打出一波波攻勢。半場結束時，塞爾提克以66：57領先，布朗與武切維奇合砍27分，為比賽奠定勝基。易籃後，塞爾提克的進攻火力進一步升級，單節瘋狂砍下43分。布朗在第三節不僅自己攻下14分，更送出5次助攻帶動全隊，普里查德（Payton Pritchard）也在外線施壓，聯手打出一波12：0的殘酷攻勢，將領先優勢擴大至25分以上。三節結束時，塞爾提克以109：83領先，籃網球員顯露疲態，防線全面潰散。帶著26分領先進入末節，塞爾提克完全沒有收手意圖，開局又是一波小高潮將差距拉開至30分以上。由於雙方實力懸殊且分差過大，比賽提前進入垃圾時間，雙方換下主力。最終塞爾提克以37分之差輕鬆取勝，全隊共有6人得分上雙，三分球命中率極其驚人。塞爾提克布朗這一場攻下28分7籃板9助攻的準大三元數據；武切維奇28分11籃板；普里查德22分、6助攻。籃網以波特（Michael Porter Jr.）的18分2抄截最佳；沃爾夫（Danny Wolf）斬獲16分。籃網在遭遇這場潰敗後，連敗紀錄已延伸至7場，球隊在背靠背的體力考驗下顯得無力招架。反觀塞爾提克，在主力缺陣下仍展現強大深度，持續威脅東區榜首位置。