▲馬刺隊史最多13連勝紀錄，是在2015-16年球季，當時還是鄧肯（Tim Duncan）、教頭波波維奇（Gregg Popovich）時代。（圖／美聯社／達志影像）

NBA聖安東尼奧馬刺昨日126：110擊敗籃網後，2月豪取11戰全勝，成為史上第11支單月全勝隊伍，也是隊史第3次達標，成為史上唯一3度達成單月全勝紀錄的球隊。回顧馬刺上一次單月全勝，是在2014年3月，當時還是隊史傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）、教頭波波維奇（Gregg Popovich）掌政時期，如今兩人都已退休，讓許多馬刺迷直呼感動，「想不到已經12年過去了」、「沒有鄧肯、波波還能達標，馬刺真的不一樣了」馬刺本季在昔日波波維奇徒弟、總教練約翰遜（Mitch Johnson）率領下，搭配「斑馬」文班亞馬（Victor wembanyama）、福克斯（De'aaron Fox）雙星帶頭衝，靠著2月11戰全勝，穩居西區第2，甚至與龍頭雷霆剩下1.5場勝差，期間擊敗過雷霆、湖人、活塞與暴龍等季後賽球隊，顯見這波11連勝含金量。2月11戰全勝後，也讓馬刺成為NBA史上第11支單月全勝球隊，隊史在1996年3月、2014年3月曾經兩度達標，隊史3次完成此成就，也是史上第一。至於史上單月全勝最多勝球隊，是亞特蘭大老鷹所保持，他們在2015年1月寫下單月17勝0敗的驚人戰績。此外，馬刺目前也處於11連勝，準備衝擊隊史最長連勝紀錄13連勝。該年為2015-16年球季，為鄧肯生涯最後一季，馬刺該季取得創隊史紀錄的67勝15敗成績。