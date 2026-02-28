我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林這次真的親自飛到布拉格廣場，重拍歌曲MV。（圖／星宇航空提供）

天后蔡依林（Jolin）擔任星宇航空航線大使，更將自己2003年收錄在專輯《看我72變》中的經典歌曲〈布拉格廣場〉重新編曲再製，MV也真的遠赴捷克布拉格重拍新版，完成當年未盡的遺憾。有趣的是，當蔡依林真的抵達布拉格廣場後才發現，其實歌詞中的許願池在舊城廣場根本不存在，這其實只是作詞人方文山當年的憑空想像，這才造成美麗的誤會，讓粉絲笑翻直呼：「被方文山騙了23年」。〈布拉格廣場〉由方文山作詞、周杰倫作曲、蔡依林演唱，當年MV受限於經費問題，只在台北松菸搭景拍攝，並沒有真的飛往布拉格廣場取景。而歌詞中能丟硬幣的許願池也並非布拉格廣場真實存在的，因為方文山當年寫詞時，其實也沒去過捷克，歌詞中部分場景描述僅是他對當地浪漫氛圍的想像。不過這首歌在台灣長紅多年，歌詞旋律好聽又好記，導致許多人沒去過捷克的人，還真的誤會布拉格廣場有許願池。如今真相曝光，讓網友笑翻直呼「被方文山騙了23年」。而真的許願池其實在布拉格舊皇宮內，裡面確實有一個可以投硬幣的噴水池。而儘管歌詞藏著美麗的誤會，也不影響大家對歌曲的喜愛，粉絲更紛紛留言：「藝術本來就不是寫實」，「至少讓我們對一個地方有了嚮往與好奇，等到有一天去的時候，雖然跟從歌曲中聽到的有落差， 但旅途上的風景，也是滿滿美好回憶」、「因為以前聽〈布拉格廣場〉這首歌，很喜歡。最後，我真的去過這裡」。另外，〈布拉格廣場〉歌詞中的「a a fu shou a a fu shou」到底是什麼意思，在Threads上也掀起網友討論。有人認為這只是無意義的擬聲詞，但也有人猜測應該是源於義大利文的「fruscio」，意指落葉沙沙的聲音或是低語聲，敲碗希望方文山或周杰倫出面解答。