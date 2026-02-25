我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（左）〈布拉格廣場〉新版MV，導演特別安排她和騎士、駿馬的唯美畫面。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（JOLIN）迎來音樂生涯的浪漫里程碑！收錄於2003年專輯的歌曲〈布拉格廣場〉，在23年後，終於在今年迎來圓夢時刻，受邀擔任星宇航空航線大使的她，直接飛到布拉格實景拍攝，將第一版MV的從松菸場景變成捷克實景，帶粉絲實地感受布拉格的浪漫風情。由導演邱柏昶執導的全新MV裡，蔡依林為呼應「時間、記憶、信念、靈感、承諾」五大主題，精心演繹了首航機長、永恆公主、沙龍女仕、命運旅人及繆思化身五種奇幻形象。她連續兩日走訪老城廣場與天文鐘，並在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，將城市的風景與記憶轉化為一段穿越時間的尋我旅程，故事的最後，則是在記憶深處綻放出更完整的自己。拍攝過程的幕後花絮也充滿趣味。導演原先安排了一匹駿馬，想打造出天后與騎士的唯美畫面，怎料拍沒多久，馬兒就突然在草地上狂奔起來，連主人都差點追不上。蔡依林幽默笑稱遇到一匹飆馬，應該是想趕快下班了，不過這股充沛活力剛好適逢馬年，象徵著新年一馬當先、勢不可擋。此外，現場還有一隻以華麗長毛著稱的阿富汗獵犬，蔡依林看到牠飄逸的毛髮忍不住大讚「她比我還漂亮」，更自爆常被朋友說長得很像阿富汗獵犬，天后私下也有親民俏皮的一面。這次遠赴捷克重拍MV，除了視覺全面升級，在聽覺上也充滿實驗精神。由蔡依林親自擔綱單曲製作人，邀請金曲製作人陳君豪協力統籌，並交由新銳電子音樂 Flowstrong翻新編曲。新曲融合了Alternative R&B與Hip hop風格，和原曲的華麗古典流行質地截然不同，她甚至首次挑戰了曲中的RAP段落，打造出前衛的嶄新面貌。從演唱者轉換為製作人，蔡依林坦言，改編經典難免有對比的壓力，但她讓自己保持在十分放鬆的狀態下完成，過程就像是在玩，期盼這首歌能像一張明信片，瞬間把聽眾帶入浪漫的異國畫境中。