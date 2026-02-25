天后蔡依林（JOLIN）迎來音樂生涯的浪漫里程碑！收錄於2003年專輯的歌曲〈布拉格廣場〉，在23年後，終於在今年迎來圓夢時刻，受邀擔任星宇航空航線大使的她，直接飛到布拉格實景拍攝，將第一版MV的從松菸場景變成捷克實景，帶粉絲實地感受布拉格的浪漫風情。
穿越伏爾塔瓦河 蔡依林帶粉絲聽歌遊布拉格
由導演邱柏昶執導的全新MV裡，蔡依林為呼應「時間、記憶、信念、靈感、承諾」五大主題，精心演繹了首航機長、永恆公主、沙龍女仕、命運旅人及繆思化身五種奇幻形象。她連續兩日走訪老城廣場與天文鐘，並在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，將城市的風景與記憶轉化為一段穿越時間的尋我旅程，故事的最後，則是在記憶深處綻放出更完整的自己。
拍攝過程的幕後花絮也充滿趣味。導演原先安排了一匹駿馬，想打造出天后與騎士的唯美畫面，怎料拍沒多久，馬兒就突然在草地上狂奔起來，連主人都差點追不上。蔡依林幽默笑稱遇到一匹飆馬，應該是想趕快下班了，不過這股充沛活力剛好適逢馬年，象徵著新年一馬當先、勢不可擋。此外，現場還有一隻以華麗長毛著稱的阿富汗獵犬，蔡依林看到牠飄逸的毛髮忍不住大讚「她比我還漂亮」，更自爆常被朋友說長得很像阿富汗獵犬，天后私下也有親民俏皮的一面。
蔡依林當音樂製作人 帶粉絲走進華麗異國風景
這次遠赴捷克重拍MV，除了視覺全面升級，在聽覺上也充滿實驗精神。由蔡依林親自擔綱單曲製作人，邀請金曲製作人陳君豪協力統籌，並交由新銳電子音樂 Flowstrong翻新編曲。新曲融合了Alternative R&B與Hip hop風格，和原曲的華麗古典流行質地截然不同，她甚至首次挑戰了曲中的RAP段落，打造出前衛的嶄新面貌。
從演唱者轉換為製作人，蔡依林坦言，改編經典難免有對比的壓力，但她讓自己保持在十分放鬆的狀態下完成，過程就像是在玩，期盼這首歌能像一張明信片，瞬間把聽眾帶入浪漫的異國畫境中。
〈布拉格廣場〉
作詞：方文山
作曲：周杰倫
琴鍵上 透著光 彩繪的玻璃窗
裝飾著歌德式教堂 誰誰誰彈
一段 一段 流浪 憂傷
我順著琴聲方向看見薔薇依附十八世紀的油畫上
在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫
在看 是否多久 都一樣
A a fu shou a a fu shou
Yap so so sorry so so so
Moderato yo, Andantino yo
Portamento yo, Fortissimo yo
盜賊他偷走 修道士說 no
夢醒來後我 一切都 都沒有
我就站在布拉格黃昏的廣場
在許願池 投下了希望
那群白鴿 背對著夕陽
那畫面太美我不敢看
布拉格的廣場無人的走廊
我一個人 跳著舞旋轉
不遠地方 你遠遠吟唱
沒有我你真的不習慣
透著光 彩繪的玻璃窗
裝飾著歌德式教堂 誰誰誰彈
一段 一段 流浪 憂傷
我順著琴聲方向看見薔薇依附十八世紀的油畫上
在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫
在看 是否多久 都一樣
A a fu shou, a a fu shou
Yap so so sorry so so so
Moderato yo, Andantino yo
Portamento yo, Fortissimo yo
盜賊他偷走 修道士說 no
夢醒來後我 一切都 都沒有
我就站在布拉格黃昏的廣場
在許願池 投下了希望
那群白鴿 背對著夕陽
那畫面太美我不敢看
布拉格的廣場無人的走廊
我一個人 跳著舞旋轉
不遠地方 你遠遠吟唱
沒有我你真的不習
在布拉格黃昏的廣場 (Moderato yo, Andantino yo, Portamento yo, Fortissimo yo)
在許願池 投下了希望 (盜賊他偷走 修道士說 no 夢醒來後我 一切都 都沒有)
那群白鴿 背對著夕陽 (在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一樣)
那畫面太美我不敢看 (a a fu shou, a a fu shou, yap so so sorry so so so)
布拉格的廣場擁擠的劇場 (Moderato yo, Andantino yo, Portamento yo, Fortissimo yo)
安靜小巷 一家咖啡館 (盜賊他偷走 修道士說 no 夢醒來後我 一切都 都沒有)
我在結帳 你在煮濃湯 (在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一樣)
這是故事最後的答案 (a a fu shou, a a fu shou, yap so so sorry so so sorry)
我是廣告 請繼續往下閱讀
由導演邱柏昶執導的全新MV裡，蔡依林為呼應「時間、記憶、信念、靈感、承諾」五大主題，精心演繹了首航機長、永恆公主、沙龍女仕、命運旅人及繆思化身五種奇幻形象。她連續兩日走訪老城廣場與天文鐘，並在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，將城市的風景與記憶轉化為一段穿越時間的尋我旅程，故事的最後，則是在記憶深處綻放出更完整的自己。
拍攝過程的幕後花絮也充滿趣味。導演原先安排了一匹駿馬，想打造出天后與騎士的唯美畫面，怎料拍沒多久，馬兒就突然在草地上狂奔起來，連主人都差點追不上。蔡依林幽默笑稱遇到一匹飆馬，應該是想趕快下班了，不過這股充沛活力剛好適逢馬年，象徵著新年一馬當先、勢不可擋。此外，現場還有一隻以華麗長毛著稱的阿富汗獵犬，蔡依林看到牠飄逸的毛髮忍不住大讚「她比我還漂亮」，更自爆常被朋友說長得很像阿富汗獵犬，天后私下也有親民俏皮的一面。
蔡依林當音樂製作人 帶粉絲走進華麗異國風景
這次遠赴捷克重拍MV，除了視覺全面升級，在聽覺上也充滿實驗精神。由蔡依林親自擔綱單曲製作人，邀請金曲製作人陳君豪協力統籌，並交由新銳電子音樂 Flowstrong翻新編曲。新曲融合了Alternative R&B與Hip hop風格，和原曲的華麗古典流行質地截然不同，她甚至首次挑戰了曲中的RAP段落，打造出前衛的嶄新面貌。
從演唱者轉換為製作人，蔡依林坦言，改編經典難免有對比的壓力，但她讓自己保持在十分放鬆的狀態下完成，過程就像是在玩，期盼這首歌能像一張明信片，瞬間把聽眾帶入浪漫的異國畫境中。
〈布拉格廣場〉
作詞：方文山
作曲：周杰倫
琴鍵上 透著光 彩繪的玻璃窗
裝飾著歌德式教堂 誰誰誰彈
一段 一段 流浪 憂傷
我順著琴聲方向看見薔薇依附十八世紀的油畫上
在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫
在看 是否多久 都一樣
A a fu shou a a fu shou
Yap so so sorry so so so
Moderato yo, Andantino yo
Portamento yo, Fortissimo yo
盜賊他偷走 修道士說 no
夢醒來後我 一切都 都沒有
我就站在布拉格黃昏的廣場
在許願池 投下了希望
那群白鴿 背對著夕陽
那畫面太美我不敢看
布拉格的廣場無人的走廊
我一個人 跳著舞旋轉
不遠地方 你遠遠吟唱
沒有我你真的不習慣
透著光 彩繪的玻璃窗
裝飾著歌德式教堂 誰誰誰彈
一段 一段 流浪 憂傷
我順著琴聲方向看見薔薇依附十八世紀的油畫上
在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫
在看 是否多久 都一樣
A a fu shou, a a fu shou
Yap so so sorry so so so
Moderato yo, Andantino yo
Portamento yo, Fortissimo yo
盜賊他偷走 修道士說 no
夢醒來後我 一切都 都沒有
我就站在布拉格黃昏的廣場
在許願池 投下了希望
那群白鴿 背對著夕陽
那畫面太美我不敢看
布拉格的廣場無人的走廊
我一個人 跳著舞旋轉
不遠地方 你遠遠吟唱
沒有我你真的不習
在布拉格黃昏的廣場 (Moderato yo, Andantino yo, Portamento yo, Fortissimo yo)
在許願池 投下了希望 (盜賊他偷走 修道士說 no 夢醒來後我 一切都 都沒有)
那群白鴿 背對著夕陽 (在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一樣)
那畫面太美我不敢看 (a a fu shou, a a fu shou, yap so so sorry so so so)
布拉格的廣場擁擠的劇場 (Moderato yo, Andantino yo, Portamento yo, Fortissimo yo)
安靜小巷 一家咖啡館 (盜賊他偷走 修道士說 no 夢醒來後我 一切都 都沒有)
我在結帳 你在煮濃湯 (在旁 靜靜欣賞 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一樣)
這是故事最後的答案 (a a fu shou, a a fu shou, yap so so sorry so so sorry)