蔡依林也愛的OVERDRIVE本尊來了！TWS嗯嗯嗯萌翻

▲蔡依林也拍過TWS的《OVERDRIVE》（圖／蔡依林YouTube）

第40屆金唱片獎今（10）日在台北大巨蛋登場，紅毯下午4點開始，男團TWS一現身就成為全場焦點，因為他們憑藉爆紅歌曲《OVERDRIVE》掀起全民跟跳熱潮，連蔡依林都曾特別拍攝撒嬌版本加入挑戰；這回TWS在金唱片紅毯重現招牌「嗯嗯嗯嗯」姿勢，成為今晚紅毯最有記憶點的畫面之一。TWS是今天第9組現身金唱片紅毯的藝人，因為他們的《OVERDRIVE》推出後，可愛哼唱旋律與舞蹈挑戰#OverdriveChallenge迅速在社群爆紅，不只在AAA頒獎典禮掀起模仿潮，李惠利、金裕貞等藝人被Cue輪番挑戰；蔡依林之後也特地拍片響應，讓這首歌成功跨圈、話題延燒。今天TWS踏上金唱片紅毯時，主持人金夏恩立刻Cue經典橋段，直接請成員來一段「嗯嗯嗯」，成員們毫不猶豫配合照做，熟悉的動作一出，紅毯區快門聲此起彼落，攝影記者把握每一秒狂拍，畫面可愛又有辨識度。本屆金唱片紅毯卡司同樣陣容豪華，包含CORTIS、ALLDAY PROJECT、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、ZO ZAZZ、izna、ARrc、NCT WISH、TWS、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、LE SSERAFIM、IVE、ENHYPEN、ATEEZ、Stray Kids等人氣團體接力登場，也讓台北大巨蛋從下午一路熱到晚間，紅毯還沒走完，話題就已經先跑一輪。